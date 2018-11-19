Nagehan Alçı'dan ABD'ye ikinci 'Osman Kavala' operasyonu çağrısı

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı "2. Osman Kavala operasyonu"nda gözaltına alınanlar için ABD tarafından yapılan açıklamaya tepkili. Alçı, ABD'nin açıklamalarının "sadece zarar verdiğini" kaydederek, "ABD ülkemizde olan yargısal gelişmelere dair açıklama yapmayı kesinlikle bırakmalı" dedi.

"Bu açıklamalar sadece zarar veriyor" başlığıyla bir yazı kaleme alan Alçı, "Beyaz Saray, kimi haksızlıklara susuyor, hatta bazen destek de oluyor, kimilerinde ise haykırıyor. Dış müdahaleler konusunda çok hassas olan Türk kamuoyu nezdinde ABD’nin tavrı hep ters tepiyor" diye yazdı.

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Alçı yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Turgut Tarhanlı, Hakan Altınay, Betül Tanbay ve arkadaşlarına yönelik hukuksuz gözaltı dalgasını cumartesi günkü yazımda çok sert eleştirdim. Beklerdim ki, medyada çok daha fazla, etkili ses çıksın… Ama olmadı. Birkaç üstü kapalı, özgürlükçü görünümlü yazı çıktı o kadar. Onun dışında medya yine üç maymunu oynadı. Fakat yine de çok şükür ki bu haksız gözaltılar yüzde 99 oranında bitti. Yargımız içinden de yanlışın görüldüğünü düşünüyorum. Zaten konuyla ilgili resmî açıklamayı yapanların bile söylediklerine inandıklarını sanmam…

Bu ülkenin popüler kamusal figürleri bu tür bariz adaletsizlikler ve hukuksuzluklar konusunda üstüne düşeni maalesef yapmıyor. Ancak yine de bu durum, ABD’nin yarardan çok zarar getiren açıklamalarını meşru kılmaz.

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ABD ülkemizde olan yargısal gelişmelere dair açıklama yapmayı kesinlikle bırakmalı. Buradan Amerikan Büyükelçiliğine çağrıda bulunmak istiyorum…

Faşitslerin ekmeğine yağ sürüyor

ABD, Türkiye’de yaşanan haksızlıklara dair seçmece yaparak keyfi açıklamalarda bulunuyor ve mağdur edilenleri kamuoyu nezdinde bir kez daha mağdur ediyor. Bu nedenle toplumda “İşte bak bunlar Amerikan ajanıymış, o yüzden ABD açıklama yapıyor” gibi saçma algılar doğuyor.

Beyaz Saray, kimi haksızlıklara susuyor, hatta bazen destek de oluyor, kimilerinde ise haykırıyor. Dış müdahaleler konusunda çok hassas olan Türk kamuoyu nezdinde ABD’nin tavrı hep ters tepiyor.

Türkiye’de özgürlükçü ve gerçek demokratik bir hukuk devleti rejiminin tesis edilmesini isteyen insanlara ABD’nin açıklamaları faydalı olmuyor. Bilakis bu onurlu çabayı gösterenlere saldırmak isteyen faşistlerin ekmeğine yağ sürüyor Washington.

Bu açıklamaları yapacak meşruiyeti yok

Ayrıca ABD’nin hiçbir şekilde böyle “özgürlükçü” açıklamalar yapacak meşruiyeti de yok.

Türkiye önce askeri vesayeti sonra da Gülenist vesayeti ABD’nin yardımıyla değil, ABD’ye rağmen mağlup etti. Şimdi bakıyorum, kimi askeri vesayet yandaşları Amerika’nın desteğiyle Türkiye’deki askeri rejimin tasfiye olduğunu söylüyorlar. Bu büyük bir yalan! O rejimi Türkiye toplumunun büyük çoğunluğunun ısrarlı talebi yıktı. Bırakın yıkılmasına yardım etmeyi, ABD kendi militer müttefiklerini kurtaramadı. Aslında koyu NATO’cu olan kimi askerlerin ABD’ye öfkesi bu sebepledir…

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