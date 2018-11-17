ABD'den Türkiye'ye çağrı: Keyfi şekilde gözaltına alınan akademisyenler serbest bırakılmalı

ABD Büyükelçiliği, Osman Kavala soruşturması kapsamında Anadolu Kültür'e yönelik 'Gezi Parkı eylemleri' suçlamasıyla yapılan operasyonda akademisyenlerin gözaltına alınmasına lişkin olarak açıklamada bulundu. ''Türkiye ifade özgürlüğü dernek kurma ve toplantı özgürlüğüne saygı duymalı'' denilen açıklamada, "Türkiye'ye keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısı yapıyoruz" dendi.

Büyükelçilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

"ABD, Türkiye'nin Anadolu Kültür ile ilişkili sivil toplum liderlerin gözaltına almasından endişelidir. Türkiye'ye ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğüne saygı duyma ve keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısı yapıyoruz."

TIKLAYIN - 'Gezi Parkı eylemleri' suçlamasıyla yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi serbest

Bir yılı aşkın süredir iddianamesi hazırlanmadan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik 'Gezi Parkı eylemleri' suçlaşamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür A.Ş. Depo Program Koordinatörü Asena Günal, Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlik'ten Bora Sarı ifadeleri alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak salıverildi. Ardından Anadolu Kültür danışmanlarından Meltem Aslan da serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Betül Tanbay ise bir gün sonra serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer isimlerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.