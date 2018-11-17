'Gezi Parkı eylemleri' suçlamasıyla yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi serbest

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Bir yılı aşkın süredir iddianamesi hazırlanmadan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik 'Gezi Parkı eylemleri' suçlaşamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür A.Ş. Depo Program Koordinatörü Asena Günal, Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlik'ten Bora Sarı ifadeleri alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak salıverildi. Ardından Anadolu Kültür danışmanlarından Meltem Aslan da serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Betül Tanbay ise bir gün sonra serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer isimlerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

TIKLAYIN - İkinci 'Osman Kavala' operasyonu, 'Gezi Parkı eylemleri' suçlamasıyla çok sayıda gözaltı var



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Anadolu Kültür'e yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bir yılı aşkın süredir iddianamesi hazırlanmadan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik 4 ilde operasyon yapıldı. İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla'da yapılan operasyonda, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Betül Tanbay, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür'ün Yönetim Kurulu Başkanvekili Yiğit Ekmekçi, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür Genel Koordinatörü Asena Günal, danışmanları Çiğdem Mater ve Meltem Aslan, Bora Sarı,Ayşegül Güzel, Filiz Telek'in de aralarında bulunduğu 13 isim gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 7 kişi için çalışmalar devam ediyor.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyona dair şu açıklamayı yaptı:

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Kültür A.Ş. isimli şirketin sahibi Mehmet Osman Kavala isimli şahsın 27.05.2013 tarihinde başlayan Gezi Parkı Olaylarını Türkiye geneline yaymak ve yurt genelinde kaos ve kargaşa ortamı meydana getirmek ve bu şekilde Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeyi amaçladığı, Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş. isimli vakıf ve şirketi kullanarak olayları finanse ve organize ettiği tespit edilmiştir.

* Mehmet Osman Kavala ile hiyerarşik bir düzen içerisinde şüphelilerin;

- Gezi Parkı olaylarını derinleştirmek ve yaygınlaştırmak için Anadolu Kültür AŞ’ye ait DEPO isimli yerde toplantılar düzenledikleri,

- Sivil İtaatsizlik ve Şiddetsiz Eylem başlıkları altında Gezi Parkı olaylarının devamlılığını sağlamak için yurt dışından aktivizm eğiticileri, kolaylaştırıcılar ve profesyonel eylemciler getirttikleri (Duran Adam, Piyano Çalan Adam, Kırmızılı Kadın vs.),

- Yeni medya oluşturma faaliyetleri içerisine girerek Gezi Parkı sürecinin devamı ve yaşanması muhtemel Gezi benzeri olayların kendi medyaları üzerinden gündem oluşturulmasının amaçladıkları,

- Mehmet Osman Kavala’nın Avrupa’da birçok kurum ve şahısla görüşme yaparak, Gezi Parkı olaylarında gündeme gelen biber gazının Türkiye’ye ithalinin durdurularak, yasaklanması için çalışmalar yaptıkları tespit edilmiştir.