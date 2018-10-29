Nagehan Alçı'dan '29 Ekim' yorumu: Hem Atatürkçüler hem de Erdoğancılar...

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Bugün 29 Ekim. Cumhuriyetimizin 95. yılını kutluyoruz. 100. yaşa 5 yıl kaldı…" diyerek, "Acaba Türkiye Cumhuriyeti 2023 yılına özgürlükçü ve demokratik bir hukuk devleti olarak girebilecek mi?" sorusunu yöneltti. Öte yandan sorduğu sorunun yanıtını da yazısında veren Alçı, "Hem Atatürkçüler hem de Erdoğancılar 'Büyük Türkiye' için siyasi ve iktisadi anlamda liberalizme daha çok ihtiyacımız olduğunu kabul etmeden bu iş kolay kolay olmaz" dedi.

Nagehan Alçı, liberal demokrasi ve liberal ekonominin bütüncül bir sistem olarak Türkiye'ye yerleşmesi durumunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçek anlamda özgürlükçü ve demokratik bir hukuk devleti olarak 100. yılını kutlayabileceğini savundu. Alçı, "Hem Atatürkçüler hem de Erdoğancılar 'Büyük Türkiye' için siyasi ve iktisadi anlamda liberalizme daha çok ihtiyacımız olduğunu kabul etmeden bu iş kolay kolay olmaz. Öte yandan eskiden kalma ceberut devlet geleneği devam ederek sadece ekonomik liberalizmin hayata geçmesiyle 'Yeni Türkiye'nin topal kalacağını da iktidar elitleri görmek zorunda" diye yazdı.

Nagehan Alçı'nın "Cumhuriyetimiz 100. Yıla giderken" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz