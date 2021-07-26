Nagehan Alçı yazdı: Tayyip Erdoğan’ın sağlığı meselesi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videolu bayram mesajında gözlerinin birkaç saniyeliğine kapandığı görüntülerin ardından başlayan tartışmalara sürüyor. HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, “Tayyip Erdoğan’ın sağlığı meselesi” başlıklı bugünkü yazısında, Erdoğan’ın 2006 senesinde sara olduğuna ilişkin iddialar ortaya atıldığını hatırlattı. Alçı, “Bu 15 yıl içinde fevkalade sıkı bir tempo ile çalışmış, neredeyse tüm dünyayı dolaşmış, büyük badireler atlatmış bir siyasetçi var. 15 yıldır ağır hasta mıydı yani Erdoğan? Bu saçmalıklara kim inanır...” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Alçı, Prof. Dr. Ahmet Saltık’ın 2006 yılı Ekim ayında arabasında bayılan Erdoğan’ı muayene eden doktor Sümer Güllap hakkında söylediklerini de eleştirdiği yazısında şunları kaydetti:

"Hatırlarsanız 2006 Ekim ayında -ki ramazan ayıydı- Erdoğan arabasında bayılmış, onu çıkarmak için arabanın camı kırılmış, araç açılıp Tayyip Bey hastaneye kaldırılmıştı. İşte o gün Erdoğan’a müdahale eden doktorun bu olaydan 6 ay sonra gripten öldüğü, bu ölümün şüpheli olduğu ileri sürülüyor. Galiba birkaç yıl önce de benzer bir iddia dolaşıma sokulmuş ancak ben ilk kez Ahmet Saltık’tan dün dinledim.

Bakıyorum bu iddia giderek yayılıyor ve olaya bir gizem katılmaya çalışılıyor. Sanki o doktor büyük bir sırrı keşfetmiş (O sır da Tayyip Erdoğan’ın sara hastası olmasıymış) ve bu nedenle öldürülmüş…

Sevgili okurlarım, Ekim 2006’da oruçlu iken arabada bayılan Başbakan Erdoğan apar topar Ankara Güven Hastanesine götürülmüştü. Bayılmasının sebebi oruç açlığı denmişti, öyle miydi, değil miydi bilemem. Tıp doktoru değilim. Ama o gün Erdoğan’a müdahale eden doktorun ismi Sümer Güllap’tı. Sümer Hanım gencecik ve sevilen bir tıp insanıydı. Bugün maalesef hayatta değil ancak Ahmet Saltık’ın iddia ettiği gibi Erdoğan’a müdahale ettikten kısa süre sonra vefat etmedi. 2008 Mart’ında, yani Erdoğan’ın arabasının içinde bayıldığı tarihten 17 ay sonra yakalandığı gribin kalp kası iltihabına dönüşmesi sonucu vefat etti Güllap. Söylendiği gibi 6 ay değil, 17 ay sonra.

Böyle apaçık yalan ve akıl dışı komplo teorilerini bir bilim insanı sorumsuzca ekranlarda ortaya atabilir mi? Bu her şeyden önce tıp etiğine aykırı! Maalesef bu saçma sapan yalanlardan medet uman bir muhalefet medyası var bu ülkede. Böyle bir muhalefet anlayışı bu ülkeye hiç fayda getirmez. Hadi intikam hırsıyla çıldıran Gülenistleri anladım da bugün muhalefet medyası nasıl bu saçmalıklardan medet umar? İşin mantıksız diğer bir tarafı da Erdoğan’ın 2006 yılında sara hastası olduğunu kanıtlamaya çalışmak.

Sevgili okurlar, hatırlatmak isterim ki yıl 2021. Yani 2006’nın üzerinden 15 yıl geçmiş. Bu 15 yıl içinde fevkalade sıkı bir tempo ile çalışmış, neredeyse tüm dünyayı dolaşmış, büyük badireler atlatmış bir siyasetçi var. 15 yıldır ağır hasta mıydı yani Erdoğan? Bu saçmalıklara kim inanır... Tayyip Erdoğan’a kuvvetli ve etkili bir dille muhalefet etmek ayrı, deli saçması teorilere bel bağlamak ayrı. Bence bu iddiaları ortaya atanlar önce kendi sağlık durumlarına bir baktırsınlar…”

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