Nagehan Alçı yazdı: Aşı karşıtı çılgın mitingin perde arkası

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, bugün Maltepe’de “Büyük Uyanış” adı altında Koronavirüs’ün küresel bir oyun olduğuna inanan ve aşı karşıtı olanların düzenleyeceği mitingle ilgili kaleme aldığı “Aşı karşıtı çılgın mitingin perde arkası” başlıklı yazısında, mitinge konuşmacı olarak katılacak Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’la gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı.

Alçı’nın aktardığına göre, söz konusu mitingin tarihinin özellikle 11 Eylül olarak seçilmediğine dikkati çeken Dilipak, denk gelişten ise memnun olduğunu ifade etti. “Biz bu iş için yola çıktığımızda en fazla 10 bin kişi gelir diye hesap ediyorduk Nagehan Hanım. Ama toplum olarak hepimizin şuur altında birikmiş sorular var. İnsanlar büyük ilgi gösteriyor. Bakın 50 şehirden otobüsler kaldırıyoruz” diyen Dilipak, mitinge 100 binden fazla kişinin gelmesini beklediklerini ifade etti.

“Ben hiç zannetmiyorum ama 10 bin kişi bile gelse bu bir çılgınlık!” görüşünü belirten Alçı ise, yazısında söz konusu mitinge katılacakların maske takıp takmayacağına dikkati çekti. Maske takılmaması durumunda polisin müdahale edip etmeyeceği sorusunu gündeme getiren Alçı, ayrıca söz konusu mitinge izin verilmesini de demokratik hak olarak değerlendirdi.

“Ben burada bu mitinge izin verilmesini kişisel olarak tehlikeli bulsam da prensip olarak yanlış bulmuyorum. Sonuçta şu an toplanma ve gösteri hakkını engelleyecek bir pandemi kısıtlaması yok. Konserler, mitingler yapılıyor. Bu mitinge izin verilmesine karşı çıkanlar Soma’da, Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybedenlerin miting yapmasına engel çıkarılmasını işaret edip, bu demokrasi mi diyorlar… Haklılar... Elbette o mağdur insanların seslerini çıkarmasının önünde engel olmamalı. Ben o mitinglerin yasaklanmasını çok yanlış buluyorum. Dilipak’ın mitingine ise özsel olarak tamamen karşıyım ama protestocuların ifade özgürlüğünün yanındayım” diyen Alçı, “Ben bugünkü Maltepe mitingine izin verilmesine değil, Soma ve Çorlu mitinglerine izin verilmemesine, Güneydoğu coğrafyamızda Van, Hakkâri, Şırnak, Mardin’de birkaç aydır toplantı ve gösteri yürüyüşlerine toptan yasak getirilmesine karşı çıkıyorum” görüşünü dile getirdi.

Öte yandan Alçı, söz konusu mitinge Hüdapar, Yeniden Refah ve Saadet Partisi'nden katılacakların da olduğunu ancak sahneye çıkmayabileceklerini belirttiği yazısında, “Başka bomba ayrıntılar da var ama off-the-record olduğu için yazamıyorum” dedi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.