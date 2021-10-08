Nagehan Alçı: Yargı reformundan bahsedildiği şu günlerde, Osman Kavala'nın tutukluluk haline son vermenin zamanı gelmedi mi?

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, iş insanı Osman Kavala'nın 1438 günden bu yana cezaevinde olduğunu belirterek, "AİHM’in hak ihlali kararları, yargılandığı yerel mahkemelerin beraat ve tahliye kararları, iddianamedeki tutarsızlıklar, somut bir suç isnat edilememiş olması… Tüm bunlara rağmen Osman Kavala hala Silivri Cezaevinde.

Bugün yeniden duruşma günü. Bizler için hayat günlük koşuşturmalarla akıp gidiyor ama cezaevinde, dört duvar arasında dört koca yıldır özgürlüğüne kavuşmayı bekleyen bir insan var.

Eşi değerli Profesör Ayşe Buğra ve Kavala’nın 90 yaşını aşmış annesi 1438 gündür her akşam aynı umutla yatıyor her sabah aynı özlemle uyanıyorlar.

Yargı reformundan bahsedildiği, yeni bir anayasa yapmanın konuşulduğu şu günlerde hukuki zeminden tamamen uzak bu tutuklamaya artık son vermenin zamanı gelmedi mi?" diye yazdı.

Türkiye'de hukuk devleti inşa etmek ve adalete olan güveni tesis etmek için, bugünkü duruşmada Osman Kavala'nın salıverilmesi gerektiğine işaret eden Nagehan Alçı, "Bugün Türkiye’deki mevcut durumdan şikayet edenler ülkeyi daha iyi bir yere götürmek için mücadele edeceklerine hukuksuz şekilde cezaevinde tutulan bir insana özgürlük istemek yerine onu karalama yolunu seçiyorlarsa maalesef daha gidecek çook yolumuz var demektir…" ifadelerini kullandı.

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