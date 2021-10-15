Nagehan Alçı: Ümit Özdağ tarafından hedef gösterilmek benim için onurdur

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, İyi Parti’den ayrılan Ümit Özdağ’ın kurduğu Zafer Partisi için, “Batılı anlamda aşırı sağ ideolojiyi bire bir tercüme eden, temel politikası göçmenlere düşmanlık olan Neo-Nazi bir parti” dedi. Özdağ’a “dar tabanından alkış almak için kendisini kullanmaması tavsiyesinde” bulunan Alçı, “Gerçi temsil ettiği Neo-Nazi çizgiye bir anti-tez olarak gösterilmekten gurur duyarım ama daha yolun başında bir köşe yazarı ile polemikten PR çalışması çıkarma derdinde ise siyasette işi zor bence” ifadelerini kullandı.

Alçı, “Ümit Özdağ tarafından hedef gösterilmek benim için onurdur” başlıklı bugünkü yazısının devamında şunları kaydetti:

“Ben özgürlükçü ve çoğulcu bir toplumsal-siyasal düzene inanıyorum. Farklılıkların bizi zenginleştirdiğini düşünüyorum. İçine doğduğumuz kimliklerin avantaj ya da dezavantaj olarak görülmesinin ırkçılık olduğunu söylüyorum. Evet Ümit Özdağ’ın temsil ettiği faşizan değerlerin karşısındayım. Ben özgürlükçü demokratik ve global bir bakış açısına inanıyorum. O dünyada benim için Türk, Kürt, Sünni, Alevi, Arap, Afgan, Ermeni, Rum, Yahudi kardeşlerimiz arasında bir fark yoktur.

Ben kimseyi etnik kimliğinden dolayı kategorize etmem, aşağılamam. Böyle yapanları Avrupa’da çok gördük. Almanya’da Türkleri yıllarca kategorize ettiler, bir Türk suç işleyince bunu Türklerin genel yapısı diye sundular. İktidarın düzensiz göç politikalarına karşı çıkanlara büyük saygı duyarım ama doğrudan göçmenleri şeytanlaştıran bakış açısı alenen ırkçılık ve insanlık düşmanlığıdır.”