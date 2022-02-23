Nagehan Alçı: Türkiye’nin Ukrayna halkının yanında duran tavrı çok doğru, bravo Tayyip Bey

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Rusya-Ukrayna krizinde “bir ülkenin bağımsızlık mücadelesinin yanında durulması gerektiği kanaatinde” olduğunu söyledi. Bu bağlamda Türkiye’nin Rusya’nın müdahaleci pozisyonuna yönelik Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunur tarzını çok doğru bulduğunu ifade eden Alçı, “Bravo Tayyip Bey” dedi.

“Bir savaşın ensemizde olmasının ürkütücülüğü ve kasveti bir yana, Ukrayna’nın Rusya’dan özgürleşme mücadelesinin böylesine tersine dönmüş olması çok hüzün verici” görüşünü ifade eden Alçı, “Maalesef Ukrayna’nın Rusya’ya başkaldırışı önce Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı sonra da Donbas’ta her an işgalle sonuçlanabilecek gelişmelere yol açtı. Ben burada ne Rusya ne ABD tarafında, bir ülkenin bağımsızlık mücadelesinin yanında durulması gerektiği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

“Mevcut Türk dış politikası tam da bu çerçeveye oturuyor. Türkiye’nin Ukrayna krizinde Rusya’nın müdahaleci pozisyonuna yönelik Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunur tarzını çok doğru buluyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna-Rusya meselesindeki tüm açıklamalarını destekliyorum” diyen Alçı şunları kaydetti:

“İşin tuhafı bugün mevcut iktidarı yeterince anti-emperyalist olmamakla eleştiren bazı ‘sol’ çevrelerin bu krizde Rusyacı kesilmeleri… Ağızlarından anti-emperyalizm lafını düşürmeyenler emperyalizm Rusya’dan gelince kör ve sağır kesilmiş. Bu ikiyüzlü ve riyakâr tavrı da sizlerin takdirine bırakıyorum.”

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