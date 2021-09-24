Nagehan Alçı: Türkevi’nin büyüklüğü, yüksekliğinde değil kapsayıcılığında aranmalı

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, NewYork'taki Türkevi'ne ilişkin olarak, "Türkevi’nin büyüklüğü, yüksekliğinde değil kapsayıcılığında aranmalı. Benim Türkevi’ndeki Türk’ten anladığım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bir etnik kimlik olarak Türk değil, olmamalıdır" görüşünü savundu.

Alçı yazısında, "Benim Türkevi’ndeki Türk’ten anladığım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bir etnik kimlik olarak Türk değil, olmamalıdır. Bu görkemli yapı biz Türkler’in olduğu kadar Rum, Ermeni ve Yahudi vatandaşlarımızın, Kürt kardeşlerimizin de evi olacaksa kıymetli. Bu toprakların tüm unsurları o kapının ardında aynı sıcaklıkla karşılanacaksa değerli. Bence Türkevi’nin büyüklüğü 171 metrelik yüksekliğinde değil, kapsayıcı ve çoğulculuğunda aranmalıdır. Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin düşmanca tutumuna karşı bizi güçlendirecek ve ABD’de tezlerimizi anlatmamızı kolaylaştıracak olan da budur." ifadesini kullandı.