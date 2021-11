Nagehan Alçı: Taliban hükümetine baskı yapmak için yardımların ötelenmesi ülkede büyük bir insani dramın fitilini ateşleyebilir

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Afganistan'daki gözlemlerini anlattığı yazısında, "Taliban’ın ilk sıradaki gündem maddesi dış yardımlar. Yardım gelmezse ülkenin de hükümetin de işi çok zor. BM vaat ettiği yardımı nasıl ve ne zaman yapacak, belli değil. Unutulmaması gereken bir nokta şu: yardım gelmemesi en çok Afganistan halkına zarar veriyor. Taliban hükümetine baskı yapmak için yardımların ötelenmesi ülkede büyük bir insani dramın fitilini ateşleyebilir" dedi.

Her köşede ağır silahlı Taliban askerlerinin beklediğini ifade eden Alçı, "Buradaki açlık ve imkansızlık hakikaten insanın içini parçalıyor. Diğer yandan bu imkansızlıklar, yaşanan ağır travmalar ve saldırılara rağmen çok canlı bir şehir hayatı var" ifadelerini kullandı.

Islak imzalı izin kağıdı almak için bakanlığa gittiğini söyleyen Alçı, "Burada her yer savaşı ve şiddeti hatırlatıyor. Bakanlığa girerken zırhlı kalın duvarlar, binanın içinde ise demir duvarlı bir koridor var. Odalara girerken ayrıca zırhlı kapılardan geçmeniz gerekiyor. Her yerde silah, her yerde güvenlik tehdidi olduğu hissi hakim" dedi.

Alçı, Hamid Karzai havalimanın isminin değiştiği bilgisini de verirken, "Yeni ismi Kabil Uluslararası Havalimanı olmuş" dedi.

Yazının tamamı için tıklayın.