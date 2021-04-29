Nagehan Alçı: Talat Paşa savunulamaz, çıkardığı Tehcir Kanunu ve katledilen Ermenilerin ölümleri meşrulaştırılamaz

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 1915 olaylarına ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Talat Paşa savunulamaz. Çıkardığı Tehcir Kanunu ve katledilen Ermenilerin ölümleri meşrulaştırılamaz" dedi.

Alçı, "Ermeni kardeşlerimizin acılarını en iyi biz Türkler anlayabiliriz..." başlıklı yazısında, "Biz Türkler de Balkanlardan ve Kafkaslardan Anadolu’ya zorunlu sürgün yaşarken korkunç acılar çektik. Binlerce Türk katledildi. Yerinden yurdundan edilmenin nasıl bir şey olduğunu, Ermenilerin yaşadıklarını en iyi biz Türkler anlamalıyız. Onlar çok çok büyük bir acı yaşadı... Bu acı ile yüzleşmeli ve tarihi yerli yerine koymalıyız. Şüphesiz 1915 ortamında Ermeni milliyetçisi çetelerin büyük zulümleri vardı. Ama Ermeni milliyetçisi çetelerin mezaliminin faturasını Talat Paşa ve İttihatçı zihniyetin Ermeni halkına kesmeyi amaçladıklarını da kabul etmeliyiz" ifadesini kullandı.

Alçı, "Talat Paşa savunulamaz. Çıkardığı Tehcir Kanunu ve katledilen Ermenilerin ölümleri meşrulaştırılamaz. Gazeteciler, din adamları, sanatçılar, iş insanları… Binlerce Ermeni yurttaşımızın ailelerinden koparılarak yollara sürülmesi birçoğunun yolda katledilmesi biz Türk milletinin omuzuna yüklenecek bir suç değildir. Bu sorumluluk dönemin İttihatçı hükümetine aittir. İttihatçılar bana göre de bir insanlık suçu işlemiştir. Ancak 106 yıl sonra bugün o İttihatçı zihniyet maalesef Talat Paşa üzerinden Ermeni vatandaşlarımızı hala öldürmekle tehdit edebiliyor" ifadesini kullandı.