Nagehan Alçı: Sadece Alp Emeç’in tutuklanmasına itiraz etmek gençlerin önünü açmıyor, bize özgürlükçü bir Türkiye vaat etmiyor

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, “İyi Parti Gençlik Kolları üyesi 20 yaşındaki Alp Emeç’in, Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına sebep olan atasözünü sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesi ile tutuklanması sadece siyasi bir mesele değil Emeç’in tutuklanması bir hukuksuzluk ve adaletsizlik örneğidir.” değerlendirmesini yaptı.

Alçı yazısında, "Aynı siyasetçiler bundan iki yıl önce 20 yaşındaki genç komedyen Emre Günsal standup şovunda Mevlana ve Atatürk ile ilgili espri yaptı diye hukuksuzca tutuklanırken neredeydiler? Bir siyasetçi bile ses çıkarmadı bu tutuklamaya. Evet tek bir kişi bile… Alp Emeç’in tutukluluğuna itiraz eden kalabalık, gençleri hapse atan bir ülke olmamaya, özgürlükleri ne pahasına olursa olsun savunmaya değil, ülkeyi esir almış kutuplaşmada kendi cephesini savunmaya odaklı." düşüncesini dile getirdi.

Alçı şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef çok riyakar bir ülkede yaşıyoruz. Gerçek anlamda özgürlükçü olanların sayısı neredeyse bir elin parmakları kadar az. Kimse kendi mahallesi dışındakiler için mücadele etmiyor. Aksine öteki mahallenin beter olması için elinden geleni yapıyor. Herkes adeta kendi cephesine cephane taşıyor. Böyle olduğu için sadece Alp Emeç’in tutuklanmasına itiraz etmek gençlerin önünü açmıyor, bize özgürlükçü bir Türkiye vaat etmiyor."