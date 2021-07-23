Nagehan Alçı: Ruşen Çakır göçmenlerin haklarına sahip çıktığı için suçlanamaz; tenkit edileceği mevzu kişisel kin, garez ve intikam duygularını işinin parçası yapması

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, medya kuruluşlarının yabancı kuruluşlardan fon almasına ilişkin olarak başlayan tartışamalarla ilgili kaleme aldığı yazısında, "Ruşen Çakır'ın da Amerikan vakfından 476 bin dolar almış olması “ortaya çıkarılmış bir bilgi” değil. Çakır zaten bunu inkar etmiyor. ABD ve benzeri Batı ülkelerinden fonlar alarak Medyascope'u yönettiğini son derece dürüst ve saydam şekilde ifade ediyor. Kimi internet sitelerinin Çakır'ı ABD'den para alan, CIA ve FETÖ ile bağlantılı kişi gibi göstermesi çok çirkin. Bunun iftira ve büyük haksızlık olduğu apaçık" dedi.

Alçı, HaberTürk'te yayımlanan yazısında Ruşen Çakır'ın hedefe konduğunu belirtirken, "Ruşen Çakır ve Medyascope göçmenlerin haklarına sahip çıktığı için suçlanamaz, bilakis bu tavırları alkışlanmalı. Çakır'ın tenkit edileceği mevzu medya dünyasındaki kişisel kin, garez ve intikam duygularını her zaman işinin bir parçası yapması" dedi.

Çakır'ın gazeteci-yazar Ahmet Altan'a ilişkin videosunu ise eleştiren Alçı, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ruşen Çakır ve Medyascope göçmenlerin haklarına sahip çıktığı için suçlanamaz, bilakis bu tavırları alkışlanmalı. Çakır'ın tenkit edileceği mevzu medya dünyasındaki kişisel kin, garez ve intikam duygularını her zaman işinin bir parçası yapması.

Mesela 15 Nisan 2021'de Ahmet Altan tahliye edilir edilmez Altan'la ilgili Medyascope'ta garez ve nefret dolu bir video yayınlamıştı Ruşen Çakır.

Yaklaşık 5 sene, yazdıkları yüzünden hapis yattıktan sonra nihayet tahliye edilmiş, üstelik daha önce olduğu gibi bir daha tutuklanıp tutuklanmayacağı belli olmayan 71 yaşındaki bir yazara eften püften şahsi konular yüzünden kin kusan bir video yayınlıyorsunuz… Bence bu çok büyük bir ayıp ve aynı zamanda çocuksu bir davranıştı.

Ruşen Çakır'ın Ahmet Altan'a karşı dinmek bilmez intikam hislerinin dün kendisine “Amerikan uşağı” diye saldıran ulusalcı kimi yayın organlarının Altan'a saldırılarından hiç farkı yok. Bu çirkin videodan sonra Altan için “Hapis yatmasından da yana değilim canım” demek de sinsi bir tavır.

Eminim Çakır sakin ve salim kafayla düşünüp yeniden izlerse 15 Nisan 2021'de Ahmet Altan'la ilgili yayınladığı o videodan utanacak ve Medyascope arşivinden de silecektir. Ben buna inanmak istiyorum."