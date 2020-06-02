Nagehan Alçı: Restoranlar ve kafeler için Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ne hayata geçmesi mümkün olmayan detaylar konmuş

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, restoranlar, kafeler, lokantalar için hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde hayata geçmesi mümkün olmayan detayların olduğunu yazdı.

Alçı yazısında, "Yeni normale adım attık. Lokantalar, kafeler açıldı. Peki her şey kaldığı yerden devam edebilecek mi? Dün İstanbul’un farklı noktalarında yürüdüm. Beyoğlu, Çengelköy, Bakırköy’ü dolaştım. Üç ayrı bölgede aynı şeyleri işittim. Evet, ortalık çok kalabalık ama birçok küçük ölçekli lokanta ve kafe açılamamış. Lokanta ve kafe sahipleri derler ki: 'Nagehan Hanım, bize açın dediler ama o iş öyle kolay değil. Yasağın kalkacağı sadece 4 gün önce ilan edildi. Tedarikçilerimizin yeterli hazırlığı yok. Bizim de yok. Tedarik zinciri bozulmuş durumda. Restoranlar için üretilen bazı ürünlerin üretimi durmuştu, yasağın kalkacağı açıklanınca üretim yeniden başladı ancak bu kadar kısa sürede ulaşımı sağlayamadılar.' İşittiğim ikinci bir sorun ise korona tedbirleri kapsamında getirilen yeni zorunluluklar." düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Restoran ve kafe işletmecileri 'Tedbirleri uygulamak için kullan-at tuzluk, peçetelik, her masaya hijyen seti gibi yeni ürünler gerekiyor. Bu ürünleri hemen bulup, işletmemize koymakta zorlanıyoruz. Bunlar hem ekstra maliyet hem de çok kısa sürede temini zor' diyorlar." görüşünü savundu.

Alçı yazısında şunları kaydetti:

Mesela sosyal medyada 22.01’de mekanın ışığı açıksa 4.800 TL, tek kullanımlık bardak, tabak, çatal yoksa 27.500 TL, maskesi olmayan müşteriye 860 TL ceza var diye bir takım bilgiler dönüyor. Bunlar asparagas diye düşünüyorum zira cezaya yönelik açıklanan bir şey yok. Zaten doğruysa kimse korkudan burnunu çıkaramaz! Tanıdığım mekan sahiplerine sordum, yeni kuralları ihlal edene nasıl bir yaptırım olacağını onlar da bilmiyor! 30 Mayısta yayınlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine hayata geçmesi mümkün olmayan detaylar konmuş.

Mesela "Servis elemanı hizmet ederken sosyal mesafeye dikkat etmeli" deniyor. Masada oturan müşterinin önündeki tabağa o müşteriye en fazla 1,5 metre yaklaşarak servis yapmak için ya robot ya da sihirbaz olmak gerekir… Lokantalar, kafeler açıldı açılmasına ama oralara gidebilmek için oturup birkaç gün kuralları ezberlemek lazım. Mekan sahipleri için ise eziyetlere mi değinsem ekstra masraflara mı… Zaten iki aydır para çarkı durmuştu, şimdi bu kadar yükümlülükle nasıl başa çıkılacak?

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