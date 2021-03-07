Nagehan Alçı: Perakende yasa tasarısı hayata geçerse zaman makinesine girip 30 yıl öncesinden çıkmış gibi olacağız, halk bundan zarar görecek

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, perakende yasa tasarısına ilişkin olarak, "Hayata geçerse zaman makinesine girip 30 yıl öncesinden çıkmış gibi olacağız, halk bundan zarar görecek" görüşünü savundu.

Alçı, "Sorunların önüne geçmek için hazırlandığı söylenen ve yıllardır tartışılan ama henüz hayata geçmemiş olan bir perakende yasası var. Bu yasanın son hali geçtiğimiz ay netlik kazanmaya başladı. Marketlerle ilgili birtakım düzenlemeler getirilmesi gerektiği aşikar ancak taslak bu hali ile yasalaşırsa bir uçtan diğer uca savrulmuş olacağız… İfrat ve tefrit arasındaki ince çizgiye dikkat! Üzerinde konuşulan taslak marketlere çok ciddi engeller getiriyor. Süpermarket zincirlerinin hafta sonu ve akşam çalışma saatlerinde önemli kısıtlamalar, marketlerin kendi markaları ve uygun fiyat ile piyasaya sunduğu ürünler ile ilgili zorlaştırıcı tedbirler, internet satışlarına yönelik engeller, belli bir nüfusun altındaki yerlerde market açma engeli gibi birçok unsur önümüzdeki günlerde yasalaşabilir." düşüncesini dile getirdi.

Alçı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Süpermarketten bakkala dönüş olamaz. Bu, zamanın ruhuna, günümüz çalışma hayatının hızına aykırı. Dünyanın akışına da ters… Süpermarketlerde ya da indirim marketlerinde tek bir ürün bile alsanız kasadan geçip kayda giriyor, tüm alım ve satımlar resmi fatura ile yapılıyor. Bu açıdan kayıt dışı ekonominin önüne geçmek kolaylaşıyor. Ortaya çıkan tasarı hayata geçerse zaman makinesine girip 30 yıl öncesinden çıkmış gibi olacağız. Halk bundan zarar görecek. İndirim marketleri ve süpermarketler kampanyalar, fiyat avantajları vs ile bugün halkın önemli bir kısmına avantajlı ve karşılaştırılabilir mal sunuyor. Rekabet koşulları ile ilgili düzenlemeye gidilebilir ama tüketicinin zararına olacak, indirimli satışların, kampanyaların vs önüne geçmek küçük üreticiyi koruyayım derken milyonlarca tüketiciyi göz ardı etmek demek. Bence burada bir denge gözetilmeli. Ben mevcut pakette böyle bir denge göremedim. Küçük üreticilerin lobileri var ama tüketicinin yok. Bizim hem tüketiciyi, hem bakkalı koruyan ve süpermarketleri öldürmeyen bir yasaya ihtiyacımız var."