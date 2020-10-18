HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, “Pandemi önlemlerine evet, pandemi bürokrasisine hayır!” görüşünü savundu.

Alçı, çocuklarını götürdüğü Galatasaray Spor Okulu’nda güvenlik görevlisinin pandemi gerekçesiyle kendisini bahçeden çıkardığını yazdı. Alçı, "Pandemi önlemleri elbette gerekli ancak yavaş yavaş hayatımızı hiçbir mantığı olmayan pandemi bürokrasisi kaplamaya başladı. İtiraz etme hakkınız da yok. Karşınıza Allah'ın emri gibi o laf dikiliyor: ‘Pandemi dolayısıyla yasak!’ İyi de kardeşim pandemi deyince her şey meşrulaşıp kabul edilmesi zorunlu mu oluyor?" düşüncesini dile getirdi.

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