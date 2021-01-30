Nagehan Alçı, Orhan Pamuk fotoğrafının hikâyesini anlattı, eleştirilere sitem etti: Yapmayın, elinizi vicdanınıza koyun

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın tartışma yaratan Orhan Pamuk’la çekilmiş fotoğraflarını sormadan sosyal medyada paylaşmasın eleştirdi.

“Orhan Pamuk’a büyük haksızlık yapıldığını gördüğüm için o tartışılan fotoğrafların çekildiği gün ile ilgili biraz detay vereceğim” diyen Alçı, o günü şöyle anlattı:

“2020’nin ilk günleriydi. Tam tarih vereyim… 10 Ocak 2020, Cuma akşamı. Orhan Pamuk ve Aslı Akyavaş bizi Cihangir’deki evlerinde akşam yemeğine davet etmişlerdi. Daha öncesinde benim bir yazım dolayısıyla yazışmış, ortak tanıdıklar üzerinden haberleşmiştik. Büyük bir mutluluk ve heyecanla buz gibi bir Ocak akşamı Orhan Bey ve Aslı Hanım’ın davetine gittik.

Orhan Bey’in kitaplarını yazdığı ve kütüphanesinin bulunduğu salonda muhteşem manzaraya karşı, sade ve küçük bir masada güzel bir yemek yedik. Rasim'in siyaset tarihi ve edebiyata dair detaylara olan hakimiyetini yazsam inanmazsınız, o nedenle uzun uzun sohbet ettik demekle yetineyim. Hatıra olsun diye de fotoğraf çektirdik.

Bu sohbeti yazmayı ya da fotoğrafları paylaşmayı hiçbir zaman düşünmedim. Rasim’in de böyle bir amacı yoktu, olsa herhalde bir sene beklemezdi. Ancak 32. Gün'deki eski görüntülerinin heyecanına kapılıp bir sene sonra da olsa tek taraflı olarak bu paylaşımı yapması yanlış.”

"Allah aşkına doğru buluyor musunuz bu linci? Bu havayı?"

Alçı söz konusu fotoğrafın sosyal medyada tartışma konusu olmasına ilişkin olarak da şunları kaydetti:

“Bugün bu ülkedeki kutuplaşmadan rahatsız olduğunu ileri süren, bu kutuplaşmanın sorumlusu olarak iktidarı gösterenlere sesleniyorum: hakikaten doğru buluyor musunuz bu yapılanı? Orhan Pamuk, Rasim’le yan yana oturdu diye onunla aynı fikirlere sahip mi demek oluyor sizin pencerenizde? Siz yan yana geldiğiniz herkesin kendinizle birebir aynı düşünmesini mi bekliyorsunuz? Yalnızca kendi echonuzu mu duymak istiyorsunuz? Kaldı ki diyelim ki, bu çarpık bakış açınız doğru olsun… Orhan Pamuk dünya çapında bir değer, Nobel ödüllü bir yazar, bir aydın olduğu için değil, mevcut iktidara muhalif durduğu için mi sizin takdirinizi hak ediyor?

Hadi itiraf edin, öyle! Pamuk’un değerini idrak edecek bir noktada olsanız onu böylesine sığ bir bakışla linç etmeye kalkmazdınız. Yapmayın, elinizi vicdanınıza koyun. Allah aşkına doğru buluyor musunuz bu linci? Bu havayı? Bulduğunuza inanmak istemiyorum…”

"Rasim’in Kübra’ya yazdıklarını baştan sona yanlış buluyorum"

Öte yandan Alçı, eşi Rasim Ozan Kütahyalı ile gazeteci Kübra Par arasında söz konusu fotoğraf üzerinden yaşanan tartışmaya da değindi. Alçı, "Rasim’in Kübra’ya yazdıklarını baştan sona yanlış buluyorum. Bir insana memleketini hatırlatarak niyet okuma yapmak? Kızcağız diyerek hem cinsiyetçi hem küçümseyici bir dil kullanmak? Her zaman karşı çıktığımız şeyler bunlar… Rasim’in iki gündür maruz kaldığı haksız lincin yarattığı hayal kırıklığına veriyorum. Kabul edilemez. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

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