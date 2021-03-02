Nagehan Alçı: Okulların yanı sıra neredeyse her yeri aynı anda açmak biraz fazla hızlı değil mi?

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme adımlarına ilişkin olarak, "Okulların yanı sıra neredeyse her yeri aynı anda açmak biraz fazla hızlı değil mi?" yorumunu yaptı.

Alçı,"Almanya’da, Fransa’da göz önünde bulundurulan ‘Gerekirse her yeri kapayalım ama okulları açık tutalım’ prensibini bu köşede sık sık hatırlatmış bir yazar olarak soruyorum: Okulların yanı sıra neredeyse her yeri aynı anda açmak biraz fazla hızlı değil mi? Birçok tıp doktoru ve eğitim politikaları üzerine çalışan uzmana bu endişemi sordum. Hepsinden aynı yanıtı aldım. Açılma ürpertici derecede hızlı!" ifadesini kullandı.

Alçı yazısında şunları kaydetti:

"Halbuki normalleşme kademeli olmalıydı… Şimdi hem restoran hem düğün hem 300 kişilik toplantılara izin verilince vaka sayıları elbette artacak. Bir yandan kademeli kontrollü deyip, diğer yandan süper yayıcı yerler olan restoran, düğün, dernek toplantılarını tek tuşla açmak çelişkili değil mi Sayın Yetkililer? Maalesef bu ülkede ilk gözden çıkarılan alan eğitim oluyor. Artan vaka sayılarında fatura yine çocuklara kesilip, okullar kapanmasın? İhale onlara kalmasın? Tek korkum bu… Peki ne yapılmalıydı? Başka ülke örnekleri bize ne söylüyor? Kapanıp, oturalım demiyorum elbette.

Bir yerde oturup bir kahve içmeyi, eş dostla sohbet etmeyi ben de çok özledim ancak açılmanın kalıcı olabilmesi ya da adım adım artıp gerektiğinde adım adım azaltılabilmesi için başka bir yol izlenebilir."