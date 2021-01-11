Nagehan Alçı: Okulları kapalı tutarak bir nesli mahvetmek üzereyiz

HaberTürk gazetesi Nagehan Alçı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle okulların neredeyse bir senedir kapalı olduğunu hatırlatarak, "Okulları kapalı tutarak bir nesli mahvetmek üzereyiz" görüşünü savundu.

Alçı yazısında, "Türkiye, okullarını en uzun süre kapalı tutan ülkeler listesinde en yukarılarda. Pandemi başladığından yani Mart 2020’den beri -aradaki kısa bir süre belli sınıflar için uygulanan haftada 2 gün modelini saymazsak- milyonlarca öğrenci okula gidemiyor. Çocuklar neredeyse okula gitme alışkanlığını kaybetmek üzereler." düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Öğretmenler olduğu yerden uzaktan eğitime devam ediyor. Onlar da farkında uzaktan eğitimin neredeyse hiçbir geri dönüşünün olmadığının. Ne sınav var, ne sağlıklı bir kontrol. Hele Anadolu’da, köylerdeki durumu unutun! Ama öğretmenler de öğrenciler de okulsuzluğa, rahata alıştı sanki… Hakikaten isyan ediyorum! Okulları açmaya ne zaman öncelik vereceğiz?" ifadesini kullandı.