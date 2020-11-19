Nagehan Alçı: Okulları hemen yeniden, tamamen kapatmak şart mıydı?

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede kapsamında okulların kapatılması kararını eleştirdi. Alçı, dünyada pek çok ülkenin okullarının açık olduğunu hatırlatarak, “Okulları hemen yeniden, tamamen kapatmak şart mıydı?” diye sordu.

Alçı, "Diyeceksiniz ki Bilim Kurulu bu yönde tavsiye vermiş, salgın giderek yayılıyor, ne yapsalardı?Sevgili okurlarım burada mesele Bilim Kurulu'nu da kapsıyor zaten. Maalesef bu ülkedeki yaygın zihniyet hemen ilk tedbir olarak okulların kapısına kilit vurmayı olağan karşılıyor. Bilim Kurulu da bu zihniyetin bir parçası. Bakın Fransa’da vaka sayıları günlük 30 bine yaklaşıyor, Almanya’da 20 binden fazla olduğu günler var.Hadi diyelim bizdeki rakamlar gerçeği yansıtmıyor, öyle bile olsa 10’la çarpsanız bizdeki sayılar Fransa’ya ancak yetişiyor. Buna rağmen Almanya’da da Fransa’da da hükümetler okulları sonuna kadar açık tutmak için her türlü fedakârlığı yapacaklarını açıkladılar. Almanya’da birçok eyalette ders esnasında pencereler kapanmıyor ve öğrencilerden kalın anorak giymeleri ve derste çıkarmamaları isteniyor. Okulları açık tutmak için diğer her şeyi kapatmayı göz aldılar." düşüncesini dile getirdi.

Alçı yazısında, "Avrupa’daki bilim insanları okullarla ilgili bizim Bilim Kurulu gibi net bir tavır almıyor mu? Alıyorsa oralarda bilime kulak verilmiyor mu?" ifadesini kullandı.