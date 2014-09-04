Nagehan Alçı NTV ekranında mı olacak?

CNN Türk'te Nazlı Ilıcak, Abdülkadir Selvi, Kadri Gürsel ve Altan Öymen ile birlikte yaptıkları tartışma programı fazla 'tartışılınca' önce ara verilen sonra da yayından kaldırılan Nagehan Alçı NTV'ye transfer olduğu iddia edildi.

Medyaradar'ın haberine göre, çocuklarının isim babası olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Alçı, eşi Rasim Ozan Kütahyalı'yla birlikte bu sabah Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve NTV'nin patronu Ferit Şahenk'le görüştü. Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen ile NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri'nin de olduğu öne sürülen görüşmenin 3 saate yakın sürdüğü iddia edildi.

Medyaradar'ın iddiasına göre görüşme sonucunda Nagehan Alçı ile NTV anlaşmaya vardı. Alçı'nın nasıl bir format ve nasıl bir programla kanalda yer alacağının önümüzdeki günlerde belli olacağı kaydedildi.