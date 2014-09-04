T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nagehan Alçı NTV ekranında mı olacak?

Uzun süreden bu yana ekranlardan uzak kalan Nagehan Alçı'nın NTV'yle anlaştığı ileri sürüldü

04 Eylül 2014 02:38

CNN Türk'te Nazlı Ilıcak, Abdülkadir Selvi, Kadri Gürsel ve Altan Öymen ile birlikte yaptıkları tartışma programı fazla 'tartışılınca' önce ara verilen sonra da yayından kaldırılan Nagehan Alçı NTV'ye transfer olduğu iddia edildi.

Medyaradar'ın haberine göre, çocuklarının isim babası olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Alçı, eşi Rasim Ozan Kütahyalı'yla birlikte bu sabah Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve NTV'nin patronu Ferit Şahenk'le görüştü. Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen ile NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri'nin de olduğu öne sürülen görüşmenin 3 saate yakın sürdüğü iddia edildi.

Medyaradar'ın iddiasına göre görüşme sonucunda Nagehan Alçı ile NTV anlaşmaya vardı. Alçı'nın nasıl bir format ve nasıl bir programla kanalda yer alacağının önümüzdeki günlerde belli olacağı kaydedildi.

 

ETİKETLER

nagehan alçurasim ozan kütahyalıntvferit şahenkerman yerdelennermin yurteri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24