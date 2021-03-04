Nagehan Alçı'nın kendisine hakaret ettiğini iddia eden hakim: Öldüğümde arkamdan Hrant Dink’in katillerinden biri denmesini istemiyorum

Habertürk yazarı Nagehan Alçı’nın, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi hakimlerinden Hakkı Yalçınkaya’ya hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada yargılamaya başlandı. Duruşmaya şikayetçi olarak katılan hakim Yalçınkaya, “Öldüğümde arkamdan Hrant Dink’in katillerinden biri, yorumunun olmasını istemiyorum” dedi.

Hakim Hakkı Yalçınkaya, gazeteci Nagehan Alçı'nın bir yazısındaki, "Hrant Dink ve oğlu Arat Dink'i sadece Ermeni oldukları için mahkum eden ve Hrant Dink'i ölüme götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya asliye ceza hakimi olarak görev yapıyor" ifadeleri nedeniyle şikayetçi olmuştu. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına hakim Hakkı Yalçın Kaya şikayetçi olarak katılırken, Nagehan Alçı'yı ise avukatı temsil etti.

"İşkencecileri koruyan hakim olarak gösterildim"

Alçı'dan şikayetçi olduğunu belirten Yalçınkaya, "Hakimlik görevim sebebiyle iğrenç karar veren, insan haklarına önem vermeyen, işkencecileri koruyan hakim ve eş düzeyde bir yargı mensubu olarak gösterildim. Hrant Dink'in öldürüldüğü tarihte Malatya İcra Mahkemesi hakimi olduğum halede, FETÖ'cü basın tarafından günlerce hedef gösterildiğim için aynı düşüncelerin devamı ve etkisiyle sanığın tarafıma hakaret ettiğini, virüs tatilinde internetten yaptığım kontrolde tesadüfen öğrendim" dedi.

Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görevliyken, Silivri Cezaevinde görülen Ergenekon davasındaki hukuksuzlukları ve Türk mitolojisinin kirletilmesine yönelik bir dava konusunda karar yazdığını belirten Yalçınkaya, "Bu kararı yazdığım için Yargıtay'da çok defa yargılandım, beraat ettim. Aslında Türkiyemizde ne basının ne mahkemelerin böyle söylemlerle muhatap olmasına vicdanım el vermiyor. Öldüğümde arkamdan 'Hrant Dink katillerinden biri' yorumunun olmasını istemiyorum" diye konuştu.

"Ermeni insanlarla herhangi bir sorunum yoktur"

Ermeni tarihini çok defa okuduğunu söyleyen hakim Yalçınkaya, "Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde görev yaptığım dönemde Mezopotamya'da yaşayan insanların tarihini pek çok kez okudum. Ermeni insanlarla herhangi bir sorunum yoktur. Türk ulusunu çok seviyorum" dedi.

Yalçınkaya, duruşmaya gelmeyen Nagehan Alçı'nın mahkemeye zorla getirilmesini talep etti.

Alçı'nın avukatı ise Yalçınkaya'nın kişilik haklarına saldırının söz konusu olmadığını, Alçı'nın ifadelerin basın özgürlüğü kapsamında kaldığını savundu. Avukatı, Alçı'nın bir sonraki duruşmaya katılacağını da bildirdi. Duruşma Şubat ayına erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Nagehan Alçı'nın hakim Hakkı Yalçınkaya'ya yönelik "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret" suçundan 3,5 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.