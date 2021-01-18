Nagehan Alçı’ndan Millî Eğitim Bakanı’na: Masaya yumruğunuzu vurun, öğretmenleri aşı listesinin en başına yazdırın

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Sağlık Bakanlığı’nın aşıda öncelik listesinde öğretmenlerin ikinci grup yedinci sırada olmasına tepki göstererek Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a çağrıda bulundu. Alçı, “Masaya yumruğunuzu vurun, öğretmenleri aşı listesinin en başına yazdırın” düşüncesini dile getirdi.

Alçı yazısında, “Bu mantıkla okulları bahara kadar açmamız zor görünüyor. Şayet çocuklarımızın, bu ülkenin gelecek nesillerinin eğitime kavuşmalarını önemseyen bir ülke isek bu listede öğretmenleri en yukarıya almamız şart. Sayın Ziya Selçuk’a buradan yalvarıyorum. Çocukları alışveriş merkezlerinden, marketlerden, mağazalardan çıkarıp okullarına kavuşturmak için masaya yumruğunuzu vurun, öğretmenleri aşı listesinin en başına yazdırın…” ifadesini kullandı.

Alçı, "Dikkatimi çeken başka bir grup ise öğretmenlerin dört basamak üzerinde yer alan ‘Kritik görevdeki kişiler’. Kimler kast ediliyor burada? Sordum, devlet yetkilileri cevabına ulaştım. Peki hangi devlet yetkilileri? İstihbarat alanında görev yapanlar mı? Kaç kişilik bir grup? Bu kadar muğlak bir ifade ile herkesi oraya koyabilirsiniz. Öğretmenler tüm bu gruplardan sonra aşılanacak kadar ertelenebilir bir grup olarak mı görülüyor?” diye sordu.