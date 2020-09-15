Nagehan Alçı: MEB’in kademeli geçişine itirazlarım var; anaokulları yerine ikilerden başlayarak diğer sınıfları açın

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Millî Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim planından bazı noktalara itirazı olduğunu belirtti. Alçı, anaokulu çocuklarının sadece oyun için gittiğini ve öğretmenleriyle daha fazla teması olduğunu söyleyerek, "MEB’in kademeli geçişine itirazlarım var; anaokulları yerine ikilerden başlayarak diğer sınıfları açın" önerisinde bulundu.

Alçı, "Vaka sayıları arttıkça tüm sınıfların açılması ile ilgili olasılık azalıyor. Bakıyorum veliler ümitsiz, çocuklar moralsiz. Açıkçası her yer açıkken okulların kapalı olmasını mantıksız buluyorum. Okullar kapalı iken çocuklar güvende mi? Sokaklar çocuk kaynıyor, restoranlarda kafelerde dip dibe çocuklar oturuyor. Bence okul çok daha kontrollü olur minikler için, hayatın geri kalan alanlarını tenhalaştırıp okulları açmamız gerekiyor diye düşünüyorum." görüşünü savundu.

"Diğer sınıflar beklerken neden anaokulları açılıyor?" başlıklı yazısında Alçı, "Milli Eğitim Bakanlığının kademeli geçişine itirazlarım var. Geçen hafta da yazdım. Neden anaokulları açılıyor, diğer sınıflar bekliyor? Birlerle birlikte ikilerin açılması çok daha doğru olurdu._Birinci sınıfın yarısında pandemiye yakalanan geçen senenin birleri bu senenin ikileri oldular. Uzaktan eğitim asla aslı gibi olmuyor. Şu an ikinci sınıf olan bir çok öğrenci hala doğru düzgün okuyup yazamıyor. Bu öğrenciler için uzaktan eğitim devam ama anaokulları açılıyor. Anaokulu çocuğu sadece oyun oynamaya gider. Elbette çok önemli ama daha elzem sınıflar kapalı iken onları açmak niye? Bizim zamanımızda zorunlu dahi değildi okul öncesi eğitim." düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Üstelik ana okul çocuğu minicik olduğu için en çok onların velileri endişeli zira bu grup tuvalet ve yemek gibi ihtiyaçlar için yardıma ihtiyaç duyar dolayısıyla öğretmenlerin fiziki temasının en fazla olacağı grup bunlar. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un açılacak sınıflarla ilgili kararı yeniden değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Buradan kendisine sesleniyorum: Anaokulları yerine ikilerden başlayarak diğer sınıfları açın…" ifadesini kullandı.