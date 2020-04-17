Nagehan Alçı: Maske şart ama maske yok

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, maske satışının yasaklanmasının ardından ülkede maske temini konusunda sıkıntıların yaşandığını belirtti. Alçı, "3-4 gündür kiminle konuşsam selam vermeden aynı konuyu açıyor. Maske bulamıyoruz, ne yapacağız? Kod gelmedi, ne kadar bekleyeceğiz? Maske işi maalesef kördüğüm olmuş durumda. Tamam önce dezavantajlı gruplara mesaj gelecek dendi diye beklendi ama aradan günler geçti, binlerce insan hâlâ bekliyor. Başta marketler, pazarlar dağıtıyordu ancak Devlet 'Yalnızca ben maske vereceğim' deyince o da bitti. Şimdi markette de eczanede de kod gelmeyene maske yok!" düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Birçok tanıdığım 'Stok yapmayın, yeterince maske var' dendiği için fazla almadık, elimizde yok, mecburen ya aynı maskeyi defalarca kullanıyoruz ya da kumaştan yapıyoruz ama o da yüzde durmuyor' diyor. Kısacası devlet maske satışını yasakladığından beri maske büyük bir problem haline geldi. Elbette devletin vatandaşa maske dağıtması çok doğru ancak madem maske tedarik sıkıntısı yok, o halde devletin sunduğu imkanın yanında maske satışı da devam etseydi, isteyen para ile de maskeye ulaşabilseydi daha iyi değil miydi?" görüşünü savundu.

Alçı yazısında şunları kaydetti:

Maskeyi evde yapın, deniyor. Bence bu da doğru bir öneri değil, zira bir parça kumaşı çenesine saran kendini maskeli zannediyor böylelikle.

Başka bir problem de devletin belirlediği miktar. 10 güne 5 maskenin her gün işe gitmek zorunda olan birine yetme imkanı yok.

Güvendiğim doktorlara sordum hepsi aynı şeyi söyledi: O maskeler uzun kullanımlık değil, üst üste aynı maskenin takılması ciddi risk yaratabilir.

Kısacası maske meselesi büyük bir sıkıntı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bu problem bir çözüm getirmesi şart şart şart.

Devlet maske dağıtmaya devam eder ama eczanelerde de satışı yasaklamazsa herkes rahatlayacak…

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