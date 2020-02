Nagehan Alçı, market zincirlerine seslendi: Bu tam bir fırsatçılık!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, alışveriş meselesinin kâbusa döndüğünü, özellikle temel gıdadaki rakamların uçtuğunu belirtiği yazısında marketlerdeki satış fiyatlarını yorumladı. Market zincirlerine seslenen yazar, temel ihtiyaçlara yapılan zamları "Bu tam bir fırsatçılık!" şeklinde değerlendirdi.

"Başta Murat Ülker olmak üzere..."

Alçı, market zincirlerinin gramaj azaltma ve zam konusunda tüm müşterileri bilgilendirici bir broşür hazırlayarak market girişinde dağıtmaları gerektiğine dikkati çekti. Bazı şirketlerin ürünlerinin gramajını düşürüp bunun üzerinden ya zam yapmamış ya da az yapmış gibi gösterdiğini aktaran yazar Alçı, bu yönde en çok Ülker ürünlerinden şikayet geldiğini kaydetti. Nagehan Alçı, "Başta Murat Ülker olmak üzere, bu konuda Yıldız Holding yetkililerini uyarmak isterim. Bu tür şeyler yüzünden halkta oluşan antipatiyi görmezden gelmemeli ve önlem almalılar" dedi.

Yazar Alçı'nın "Bu fiyatlar nereye uçuyor?" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Evin alışverişi bende. Haftada iki gün markete gidiyorum. Dolayısıyla neredeyse her şeyin fiyatını bilirim. Ya da bilirdim. Artık bilmiyorum. Çünkü artık her gidişimde neredeyse her şeyin fiyatını değişmiş buluyorum. Alışveriş meselesi bir kabusa dönmeye başladı. Rakamlar uçuyor! Özellikle de temel gıdadaki rakamlar

Mesela bu sabah, geçen hafta 24 liraya aldığım kaşar peynirine 28; 14 liraya aldığım yumurtaya 17,5; 14,5 liraya aldığım mantıya 20 lira verdim! Muzun kilosu 13, üzümünki 9 lira! En bol ve ucuz olması gereken domates bile 5,5 TL. Her sene bu mevsim kış için domates hazırlardık ama bu fiyatlarla şimdi almak akıl kârı değil. İnsanın artık markete giresi gelmiyor! Düzenli alışveriş ettiğim Migros yetkililerini bu noktada uyarmak isterim. Özellikle hem gramaj azaltma hem de zam konusunda tüm müşterileri bilgilendirici bir broşürü market girişinde dağıtmaları gerekir. Diğer market zincirleri de bunu yapmalı.

Geçen gün, bir şirkette yöneticilik yapan ve gelir düzeyi gayet iyi olan bir arkadaşım bana tuvalet kağıdı fiyatlarından yakındı! Aylık geliri ne olursa olsun böylesine sık ve fazla fiyat artışları herkesi huzursuz ediyor ve insana kendini güvensiz hissettiriyor.

Durum böyleyken dar gelirli ne yapsın, nasıl yetiştirsin? Gördüğüm kadarıyla temel ihtiyaçlara yapılan zamlar diğer ürünlere kıyasla daha fazla. Bu tam bir fırsatçılık! ‘Nasılsa mecburlar’ deyip yumurtaya, peynire, zeytine zamları bindiriyorlar. Daha keyfi kalemlerde ise talep düştüğü için fiyat artışı olmuyor, hatta talebi yükseltmek için yer yer fiyat kırma oluyor. Anlayacağınız yine en büyük zararı ancak asgari malzemelere gücü yetebilen dar gelirli görüyor.

***

Bir de gizli zamlar var

Fiyat artışları kadar bir de gizli zam meselesi var. Bazı şirketler ürünlerinin gramajını düşürüp bunun üzerinden ya zam yapmamış ya da az yapmış gibi gösteriyorlar.

Bu konuda okurlarımdan en çok şikayet Ülker ürünleri ile ilgili geliyor. Bakın size bir örnek. Ülker Yulaflı Bisküvi 120 gramdan 91 grama düşmüş, 120 gram fiyatı 1 lira iken 91 gr fiyatı 1,25 olmuş. Yani yüzde 25 zam gibi gösterilmiş gizli yüzde 65 zam yapılmış bu bisküviye. Başta Murat Ülker olmak üzere, bu konuda Yıldız Holding yetkililerini uyarmak isterim. Ülker her kesimden insanın satın aldığı bir marka. Bu tür şeyler yüzünden halkta oluşan antipatiyi görmezden gelmemeli ve önlem almalılar.

Hammade fiyat artışına bağlı olarak şirketler ürünlerine zam yapmak zorunda kalabilirler ancak bu şekilde miktar küçülterek fiyatı sabitlemeye çalışmak kandırmaca değil mi?



Bu gizli zamlarla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı tüketiciyi korumak için market market geziyor ve firmalara cezalar kesiyor. ALO 175 Tüketici Hattı da her türlü şikayeti alıyor ve değerlendiriyor. Okurlarımız da gördükleri aşırı zam ile ilgili burayı çekinmeden arasınlar.

Geçenlerde BİM’e, gizli ve gerekçesiz zam yapması sebebiyle ceza kesildiği haberleri gündeme geldi. Şayet gerçekten gizli ve gerekçesiz zam varsa ve hükümet kendine yakın bilinen bu firmaya ceza kestiyse bu, Ticaret Bakanlığının objektif olduğunu gösterir. Tebrik ederim! Bu konuda hiçbir firma kayırılmamalı."