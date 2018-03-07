Nagehan Alçı: Maalesef hukuka bağlılık anlayışıyla hareket eden bir yargı düzeni tesis edemedik

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Türkiye'nin en acil ihtiyacının gerçek bir hukuk devleti inşa etmek olduğunu söyledi. "Maalesef bugüne kadar sağlıklı işleyen bir adalet sistemini, hukuka bağlılık anlayışıyla hareket eden bir yargı düzenini tesis etmeyi başaramadık" diyen Alçı, "Önce askeri vesayetin güdümünde, sonra da FETÖ’nün kontrolünde bir yargı egemen oldu ülkeye" ifadesini kullandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz gibi isimlerin de önünün açılması gerektiğini vurgulayan Alçı'nın, "Dünyadaki FETÖ okullarında son durum" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dün Yargıtay’ın 150. yılı dolayısıyla bir sempozyum vardı. Başbakan Binali Yıldırım’ı o sempozyumda dinlerken Türkiye’nin en acil ihtiyacının gerçek bir hukuk devleti inşa etmek olduğunu düşündüm.

Maalesef bugüne kadar sağlıklı işleyen bir adalet sistemini, hukuka bağlılık anlayışıyla hareket eden bir yargı düzenini tesis etmeyi başaramadık. Önce askeri vesayetin güdümünde, sonra da FETÖ’nün kontrolünde bir yargı egemen oldu ülkeye.

15 Temmuz sonrasında FETÖ bağlantılı binlerce kişi meslekten uzaklaştırıldı, Başbakan’ın da hatırlattığı gibi hâkim ve savcı sayısı yüzde 72 oranında artırıldı ve temel kanunlar yenilendi. Bunlar elbette çok önemli adımlar. Ancak tüm bunlarla birlikte zor süreçlerde hukuka bağlılığını ispat etmiş HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz gibi isimlerin önü açılmalı. Türkiye yargıdaki iki büyük kamburdan kurtuldu. Şimdi sıra gerçek hukuk insanlarının katkılarıyla yükselecek sağlıklı bir hukuk devleti inşasında...