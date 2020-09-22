Nagehan Alçı: Kısa çalışma ödeneği çalışanlar aleyhine dönmüş durumda; işverenler hem maaş hem sigorta ödemiyor ve aynı çalışma düzenini devam ettiriyor!

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının ekonomik olumsuzluklarıyla mücadele için başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasının çalışanlar aleyhine döndüğü görüşünü savundu.

Alçı, "Yani işveren hem maaş hem sigorta ödemiyor ve aynı çalışma düzenini devam ettiriyor! Binlerce işveren aylardır benzer sömürüyü yapıyor. Yani devletin çalışanı ve işvereni rahatlatmak için hayata geçirdiği bir uygulama çalışanlar aleyhine dönmüş durumda. Bu ödeneğe başvuranların çalıştıkları yerler muhakkak kontrol edilmeli, evde gösterilip işyerine getirilen çalışanlar için o işverenlere çok ağır cezalar kesilmeli!" düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Bu ödeneğe başvuranların çalıştıkları yerler muhakkak kontrol edilmeli, evde gösterilip işyerine getirilen çalışanlar için o işverenlere çok ağır cezalar kesilmeli!" ifadesini kullandı.

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