Nagehan Alçı: Karantina günlerinde ücretli poşet uygulaması kaldırılsın

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde insanların marketlere kendi torbalarıyla gitmesinin risk barındırdığını belirterek, " Karantina günlerinde ücretli poşet uygulaması kaldırılamaz mı?" düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Marketlerdeki poşetler ücretli olurken desteklemiştim. Dünyanın birçok uygar ülkesinde zaten uzun zamandır uygulama böyle. Poşet tüketiminde bu yolla hakikaten azalma oluyor. Evden bez çanta getirmek bir süre sonra otomatik hale geliyor. Ancak salgın hepimizin günlük alışkanlıklarını değiştirdi. Korona tehdidi nedeniyle market alışverişinde birçok insan kendi torbası yerine market poşeti kullanmaya döndü, zira bu poşetler evin kapısında atılıyor. Evden getirilen ise her seferinde dezenfekte edilmek, yıkanmak zorunda ve evin içine virüs getirme riski yükseliyor. O nedenle market alışverişlerinde poşet kullanımı yine arttı. Zaten ekonomik olarak zor günlerden geçerken marketlerde zorunlu hale gelen ücretli poşet uygulamasının korona tehdidi bitene kadar kaldırılmasını öneriyorum." ifadesini kullandı.

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