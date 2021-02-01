HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, "Kadınlara saldıran, taciz eden bir de üzerine kendinde kadını namus testinden geçirme haddi bulan erkeklerden ve onların şakşakçısı zihinlerden artık gına geldi" düşüncesini dile getirdi.

Alçı, oyuncu Elit İşçan'ın kendisi gibi oyuncu Efe Şenolsun’a açtığı davanın beşinci duruşmasının perşembe günü görüleceğini hatırlatarak, "Tacize uğrayanın iş bulamadığı, tanıklar ve beyanlar ortada iken hala ispata zorlandığı ve namus testine tutulduğu bir ortamda perşembe günkü duruşmanın sonucu bir dönüm noktası olabilir.Eğer cinsel saldırıdan yargılanan erkek ceza alırsa dizi setlerinde bu karar bir milat olacak. Artık hiçbir erkek bir kadına taciz ya da şiddet uygulamaya cesaret edemeyecek." görüşünü savundu.

Alçı yazısında, Yasak Elma setindeki taciz rezaletini ve ardından yaşananları unutmayalım… Yapanın yanına kâr kaldı. Hem işine devam etti, en ufak bir zarar görmedi. Bunu dile getirenlere dahi (içlerinde ben de varım) davalar açıldı. Bu, bir kez daha tekrarlanmamalı.. Taciz edenin üste çıktığı, taciz edilenin iğrenç imalar ve erkek dayanışması ile bir kez daha mağdur edildiği bu düzen Perşembe günkü karar ile yıkılabilir. Sevgili kadın okurlarım, hepinizi bu davanın takipçisi olmaya, tacizcileri koruyan zihniyete gür bir sesle ‘yeter’ diye haykırmaya davet ediyorum!" ifadesini kullandı.