Nagehan Alçı: İzmir'in meydanında 2 yıl 3 aydır olmayan bir bakanlığın talelası duruyor

2015 Şubat ayında dönemin AB Bakanı Volkan Bozkır tarafından açılan ancak 15 Temmuz 2018’de alınan bir kararla kapanan AB Bakanlığı'na ait bir temsilciliğin İzmir Kordon'a halen tabelasının durduğunu yazdı.

AB ile ilişkileri ve müzakereleri koordine etmek için Dışişleri Bakanlığı bünyesinde AB Başkanlığı kurulmasına dikkati çeken Alçı, "Artık AB Bakanlığı olmadığına göre şubeleri de olamaz. Fakat İzmir’in ana meydanlarından birinde 2 yıl 3 aydır olmayan bir bakanlığın tabelası hala duruyor" diye yazdı.