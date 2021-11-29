Nagehan Alçı: İsterse tüm Türkiye toplumu bana karşı olsun, son nefesime kadar temel insan haklarını savunmaya devam edeceğim

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, sığınmacılar konusunda canlı yayında tartıştığı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı eleştirirken, "Apaçık ayrımcılık yapan, anayasa ile güvence altında olan temel barınma hakkına aykırı kararlara imza atan ve topluma nefret tohumları eken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın beni hedef göstermesi benim için onurdur" dedi.

Alçı, "Temel insan haklarını savunmak, her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı olmak, ırk, din, dil farkına bakmaksızın kimseyi ötekinden ayırt etmemek benim temel hayat felsefemdir. İsterse tüm Türkiye toplumu bana karşı olsun. Umurumda değil. Ben son nefesime kadar bu değerleri savunmaya devam edeceğim. İnsan hakları asla referandum konusu olamaz. Diyelim toplumun yüzde 80’i göçmenleri, Kürtleri ya da Alevileri topluca Türkiye’den atmaktan yana oy kullandı. Devlet gerekirse tüm topluma direnip o insanların haklarını korumak zorunda. Nitekim şu sıra devlet bu konuda Türk toplumundan kat kat ileride. Göçmenleri değil Tanju Özcan zihniyetini bir milli güvenlik tehdidi olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

Alçı, "Hükümetin son 10 yılda düzensiz göç politikaları uyguladığını söyleyerek yerden yere vurulmasına saygım var, bu bir görüştür. Fakat kanıyla canıyla insanların yani ülkemize gelen göçmenlerin şeytanlaştırılmasına, insanlık dışı varlıklar gibi takdim edilmesine, Suriyeli ilkokul çocuklarına dahi nefret kusulmasına saygım yok. Bu bir ırkçılık ve insanlık suçudur" düşüncesini dile getirdi.

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