Nagehan Alçı: İran'dan gelen ve Koronavirüs şüphesiyle karantina alınmak istenirken sırra kadem basan aile bulundu

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, İran'dan gelen ve Koronavirüs şüphesiyle Cerrahpaşa Hastanesi’nde karantina altına alınmak istenirken kaçan Musa Çelik ve ailesinin bulunduğunu, test sonuçlarının çıktığını yazdı.

Alçı, "Hastaneye çocuklarının rahatsızlığı nedeniyle başvurmuşlar, İran’dan geldiklerini söylemişlerdi. İran ve ateş olunca hastane yetkilileri hemen test yapılması için aileyi gözetim altına alma kararı almış ancak o sırada aile sırra kadem basmıştı. İki kızı ve anne-babanın test sonuçları negatif çıktı... O nedenle rahat bir nefes alabiliriz. Aile artık aranmıyor…" düşünceni dile getirdi.

Alçı, "Bu arada başta Esenyurt Devlet Hastanesi olmak üzere birçok hastanede Korona şüphesi ile gözetim altına alınan hastalar oluyor ancak şu ana kadar pozitif bir sonuca rastlanmadı. Biz cumadan beri 34 şehidimizin acısı ile Korona salgınındaki son gelişmeleri pek takip edemedik ancak Türkiye ciddi önlemler almaya ve büyük bir titizlikle her şüpheliyi takip etmeye devam ediyor. Hastalık İsrail’e de sıçradı ve ABD’de bir ölüm oldu. Paniğe teslim olmadan teyakkuz halini elden bırakmamakta fayda var." ifadesini kullandı.

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