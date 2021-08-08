Nagehan Alçı: İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı için adaylık ihtimali kalmadı

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Büyükşehir belediye başkanlarımızın başarılı olmasını isteriz. Elbette daha güzel yerlere gelebilirler. Bence ikinci dönem de devam etmelidirler” açıklamasına ilişkin olarak, “İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı için adaylık ihtimali kalmadı” yorumunu yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2023 seçimlerinde kesinlikle cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini belirten Alçı, "Bodrum’da konuşlanmış İstanbul burjuvazisi 2023’te muhakkak İmamoğlu’nun aday olmasını istiyor" görüşünü savundu. Alçı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını da AKP medyasının 'gazlamaya' çalıştığını söyledi.

Alçı yazısında, “Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın 2023’te Cumhurbaşkanlığına adaylık ihtimali kalmadı.Daha doğrusu Millet İttifakı’nın ortak adayı olma ihtimalleri kalmadı desek daha doğru olur. Kendileri, CHP ve İYİ Parti teşkilatlarına rağmen bireysel olarak aday olurlarsa da çok düşük bir oy alırlar.” düşüncesini dile getirdi.

Alçı şu ifadeleri kullandı:

“İmamoğlu, kesinlikle 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor”

"Zaten ben Mansur Yavaş’ın bu hırsta olduğu kanaatinde değilim. Yavaş sakin bir portre çiziyor. Fakat Ekrem İmamoğlu şüphesiz bu konuda çok iddialı ve ihtiraslı. Kesinlikle 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor.

Ancak CHP ve İyi Parti’nin desteğini alamamış, seçime bağımsız girmiş bir İmamoğlu’nun, yalnızca İmamoğlu değil, herhangi başka bir adayın yüzde 10’u bile yakalamasının zor olduğu kanaatindeyim ben.

"Bodrum’da konuşlanmış İstanbul burjuvazisi 2023’te muhakkak İmamoğlu’nun aday olmasını istiyor"

Öte yandan şu an bulunduğum Bodrum’da konuşlanmış İstanbul burjuvazisi 2023’te muhakkak Ekrem İmamoğlu’nun aday olmasını istiyor. Bodrum'daki davetlerde açık açık bunu ifade de ediyorlar.Ekrem Bey ve eşi Dilek İmamoğlu İstanbul’un en zengin 20 meşhur ailesiyle inanılmaz sıcak ve samimi ilişkiler kuruyor. Belli ki bu ilişkilere bir politik strateji olarak da bakıyor Sayın İmamoğlu. Dolayısıyla Kemal Bey’in bugün benim yazıma manşet olan cümleleri İstanbul burjuvazisini çok üzecektir. Bunu bizzat biliyorum. Onlar Kemal Bey’in Tayyip Bey’i mağlup edebileceğine inanmıyorlar. Millet İttifakı’nın ortak adayı Ekrem İmamoğlu olsun istiyorlar.

"AK Parti medyası da Kılıçdaroğlu’nun adaylığını gazlamaya çalışıyor"

"Diğer yandan AK Parti camiası Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını ister pozisyonda. AK Parti medyası da Kılıçdaroğlu’nun adaylığını gazlamaya çalışıyor."

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş açıklaması: İkinci dönem de devam etmeliler