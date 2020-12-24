Nagehan Alçı: İmamoğlu ve CHP, iktidara ve Cumhur İttifakı'na hizmet etmek üzere mi programlandı bu aralar?

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Şeb-i Arus töreninin ardından başlayan tartışmalara ilişkin olarak, "İmamoğlu ve CHP, iktidara ve Cumhur İttifakı'na hizmet etmek üzere mi programlandı bu aralar?" görüşünü savundu.

Alçı yazısında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Şeb-i Arus töreninin yankıları artarak sürüyor.Bu bağlamda Türkçe Ezan ve Türkçe Kur’an tartışmaları yeniden gündemde.Ben hem İBB ve Ekrem İmamoğlu çerçevesinde yaşananları hem de CHP genelinde uyuşturucu ticareti ve organ mafyası meselesini inanmakta zorlanarak izliyorum. Tam bir komedi bu olanlar.Acaba İmamoğlu ve CHP, iktidara ve Cumhur İttifakı'na hizmet etmek üzere mi programlandı bu aralar? Gerçekten anlamakta zorlanıyorum." düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Hele ki muhafazakâr-sağ bir aile kökeninden gelen Ekrem İmamoğlu böyle bir yanlışa nasıl göz yumar? Bu büyük hatayı nasıl yapar? Akıl tutulması adeta.Bu işin arka planında neler var diye soruşturdum. CHP içindeki kaynaklardan kesin olarak öğrendiğime göre Ekrem İmamoğlu bu törenin içeriğini bilmiyormuş ve haberler patlayana kadar da izlememiş. E iyi de Ekrem Bey kusura bakmasın ama bu durum da son derece tuhaf.Bu kadar hassas ve kendi aleyhine malzeme yapılabilecek bir konuda Ekrem İmamoğlu’nun normalden yüz kat daha dikkatli olması gerekmez mi?Yine kesin olarak öğrendiğime göre bu haber patladıktan sonra görüntüleri izleyince de bu organizasyonu yapanlara çok kızmış. Bugün genel olarak icraatlarını değerlendireceği bir basın toplantısı var. Orada herhalde bu işin sorumluları ile ilgili kararını açıklayacak. Neler diyecek Ekrem Bey? Bakalım, görelim." ifadesini kullandı.

Alçı yazısında şunları kaydetti:

"Öte yandan tuhaf biçimde CHP’ye yakın medyada özellikle Türkçe Namaz ve Türkçe Ezan gibi geçmişteki tek parti devri zulümlerini hatırlatan konularda adeta iktidarın ekmeğine yağ sürme rekabeti yaşanıyor. Hükûmete yakın medyanın hükümete zarar verip vermediği ya da ne kadar fayda sağladığı son dönemde sık sık tartışılıyor siyaset dünyasında. AK Parti içinde de en popüler konulardan biri bu.

Şüphesiz hükümete yakın medya büyük yanlışlar yaptı ve özellikle 23 Haziran sürecinde Ekrem İmamoğlu’nun 800 bin farkla seçimi kazanmasını sağlayan temel etkenlerden biri oldu. Özellikle Kürtlerin İmamoğlu’na yönelmesine büyük katkı yaptı bu medya. Fakat aynı şekilde CHP medyası ve CHP’li yazarlar da özellikle son dönemde CHP’ye zarar veriyor, AK Parti'ye büyük fayda sağlıyorlar."