Nagehan Alçı: Her şehre bir Covid-free hastane belirlense iyi olur

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle insanların diğer hastalıkları için hastaneye gitmeye çekindiklerini belirterek, İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasına birer tane, diğer şehirlerde de en az bir tane Koronavirüs vakasına bakılmayan hastanelerin belirlenmesinin iyi olacağını belirtti.

Alçı, "Her gün sizlerden çok sayıda aynı yönde mail aldığım başka bir konu da korona virüsün yayılma sürecinde sağlık ile ilgili diğer şikâyetler.Evet, hepimizi esir alan korkunç bir salgının tam ortasındayız ancak bu salgın diğer virüsleri ve hastalıkları durdurma gücüne sahip değil. Ancak tüm hastaneler neredeyse tamamen Covid pozitif vakaları ile dolu. Böyle bir yoğunlukta girişler ayrılıp, çeşitli önlemler alınsa da personel aynı, hastane aynı… Dolayısıyla bulaşma riski her hastanede oldukça yüksek." ifadesini kullandı.

Alçı, "Sayı arttıkça hastane kapasiteleri de artmalı, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı havalimanlarına hastane inşası çok doğru bir adım öte yandan herkes şu günlerde malum aynı korkuyu yaşıyor: Ya hastaneye başka sebepten gitmek gerekirse? Geçen gün bir tanıdığımın çocuğu evde ayak parmağını kırdı ancak virüs kaparlar endişesi ile evde kendi yöntemleri ile tedavi etmeye kalktılar. Çok daha ciddi rahatsızlıkları olanlar için ise durum kat kat vahim… O nedenle İstanbul’da Anadolu ve Avrupa yakalarında birer ve diğer şehirlerde de en azından birer Covid-free hastane belirlense ve diğer vakalar o hastanelere gönül rahatlığı ile gitse iyi olmaz mı? Hem hastalığın yayılım hızını da bir nebze düşürür bu" düşüncesini dile getirdi.

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