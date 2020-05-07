Nagehan Alçı: Havalimanlarına girişte Covid testi uygulaması gündeme gelebilir, uçuşlarda maske ve siperlik zorunlu olacak

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı'yla yaptığı görüşmeden notlarını bugünkü köşesine taşıdı. Alçı, "Havalimanlarına girişte Covid testi uygulaması gündeme gelebilir, uçuşlarda maske ve siperlik zorunlu olacak." bilgisini paylaştı.

Alçı, "Hastalığı geçirmiş olanlara bir belge verilmesi ve bu virüsü taşımadığına dair bir sağlık karnesi oluşturulması da gündemde. Bu karne uluslararası uçuşlarda pasaport gibi yanımızda taşımamız gereken bir belge olacak. Yurtdışı uçuşların açılması karşılıklı ilerlemesi gereken bir süreç. Uçulacak ülkenin de size hava sahasını açması, bilgi ve riskleri paylaşması gerekiyor. Bunun için ortak çalışmalar sürüyormuş. Gelelim iç hatlara… Şayet planlandığı gibi gider, resmi otoritelerden izin de çıkarsa 28-29 Mayıs gibi ilk uçuşlar olur… Ancak bu uçuşlar hangi koşullarda yapılacak? Mesela boş koltuk bırakılacak mı? Aycı, orta koltuğun boş bırakılması uygulamasına sıcak bakmadıklarını söyledi. ifadesini kullandı.

Alçı, "Tüm yolcular ve uçuş görevlileri için maske ve göz siperliği zorunlu olacak, görevliler için eldiven şartı da getirilecekİç hatlarda ikramlar kaldırılıyor, zira maskeyi çıkarmak yasak, nasıl yenip içilsin? Dış hatlarda da kısa mesafelerde ikram olmayacak.Uzun mesafelerdeki ikramlarda ise yemekler hijyen kurallarına göre paketli bir şekilde hazırlanıp, virüs kontrollerinden geçirilerek dağıtılacak. Kısacası yepyeni ve çok can sıkıcı bir düzene geçilmek zorunda sevgili okurlar" düşüncesini dile getirdi.

Alçı, Aycı'nın "Orta koltuk boş da bırakılsa arada 1,5 metre olmuyor Nagehan Hanım, uçakta sosyal mesafe kuralına boş koltukla da uyulamaz. Üstelik orta koltuğun boş kalması demek uçağın ancak yüzde 66’sının satılabilmesi demek. Bunun maliyeti ile baş etmek mümkün değil. Zaten dünyada da buna sıcak bakan havayolu yok denecek kadar az. Böyle bir ek maliyeti yolculara yükleyemeyiz." dediğini aktardı.

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