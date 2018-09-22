Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, HaberTürk yazarı Nagehan Alçı’nın ambulansla hastaneye kaldırıldığını duyurdu

Alçı’nın sağlık durumu hakkında bilgi veren ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, “Evinde şiddetli ağrılardan hareket edemeyerek rahatsızlanan Alçı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Acil olarak bel fıtığı ameliyatına alınan Alçı’nın, sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim” ifadelerini kullandı.

Nagehan Alçı kimdir?

13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Nagehan Alçı, gazetecilik hayatına Hürriyet gazetesinin dış haberler servisinde staj yaparak başladı. Daha sonra 32. Gün’de ve Avusturya’daki bir televizyon kanalında stajlarını sürdürdü. Bir süre Show TV dış haberler departmanında çalıştıktan sonra Akşam gazetesine geçen Alçı, buradan da Milliyet’e geçti. Kanaltürk’te kısa bir süre Pelin Batu ile birlikte ‘Sınırsız’ adlı programda yorumculuk yaptı. Daha sonra Kanal 24’te ‘Nerede Kalmıştık’ programında sunucu ve yorumcu olarak görev yaptı. 2011 yılından itibaren Beyaz TV’de ‘Medcezir’ programında ve CNN TÜRK’te ‘Dört Bir Taraf’ programında yorumculuk yapmaya başladı. 2013’ün Ekim ayında ise Kanal D’de 'Bırakın Konuşalım' adlı bir programın sunuculuğunu yapmaya başladı. Hafta içi her gün ekrana gelen bu program, son olarak 1 Kasım 2013 günü yayınlandıktan sonra FOX TV’ye transfer oldu. Ancak bu kanaldaki bir haftalık yayın hayatının ardından program sona erdi. İngilizce, Almanca ve İspanyolca bilen Alçı, şu an Habertürk’te köşe yazılarına ve Habertürk TV'de yorumculuğa devam etmektedir.