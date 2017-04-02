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Kültür-Sanat

Nagehan Alçı: Hâlbuki Oscar'lık performans sergilemiştim, yıkıldım

Rasim Ozan Kütahyalı: Böyle hıyarca bir performansı herhalde benden başka kimse başaramaz

02 Nisan 2017 15:03

"Adam mısın" adlı filmdeki performansları nedeniyle "en fena oyuncu" ödüllerine layık görülen Milliyet yazarı Nagehan Alçı ve Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'dan açıklama geldi. 

Alçı, bugün (2 Nisan 2017) yayımlanan yazısında "Oscar’lık bir performans sergilemiştim halbuki. Yıkıldım" derken, Kütahyalı da "Sinema perdesinde böyle hıyarca bir performansı herhalde bir daha benden başka kimse başaramayacaktır.O yüzden tüm zamanların en altın kestane erkek oyuncusu ödülünün de ileride bana verileceğini tahmin ediyorum" yorumunu yaptı.

Kütahyalı şunları söyledi: 

"Ödülü duydum. Bana Altın Kestane ödülü veren değerli jüriye teşekkür ederim. Yüzde 100 haklı bir karardır. Tavşan benzetmesi de cuk oturmuş. En berbat oyuncu ödülünü Türkiye'de değil dünya sinema tarihinde benden daha çok hak eden kimse olduğunu sanmıyorum. Şahsen çeşitli türlerde binlerce film seyrettim ama benden daha rezil oynayanını henüz görmedim. Belki berbat oyunculukta bir tek Nagehan benle yarışır. Bu ödülleri veren jüri heyeti olan sinema eleştirmenleri işlerinin ehli olduklarını ispatlamışlardır. Jüride lise yıllarımda sinema yazılarını çok beğendiğim Mehmet Açar ve Tuna Erdem'i de görmek isterdim. Duayen Atilla Dorsay ve Alin Taşçıyan'ı da gözlerim aradı. Sinema perdesinde böyle hıyarca bir performansı herhalde bir daha benden başka kimse başaramayacaktır. O yüzden tüm zamanların en altın kestane erkek oyuncusu ödülünün de ileride bana verileceğini tahmin ediyorum..."

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Nagehan AlçıRasim Ozan KütahyalıAdam Mısın

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