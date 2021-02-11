Nagehan Alçı hakkında 28 ay hapis istemi

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'nın bir köşe yazısında İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hakkı Yalçınkaya'ya hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davanın yargılanmasına devam edildi. Savcı, Alçı'nın "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan bir yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Duruşma 10 Mart 2021'e ertelendi.

Medyaradar'da yer alan habere göre, davanın ikinci duruşmasında hazır bulunan Nagehan Alçı, "Ben yazımda herhangi bir hakarete yer vermedim. Ben fikir ve kanaatlerimi açıkladım. Ben Hrant Dink'i katleden sürece dikkat çektim" diye savunma yaptı.

Hakim tarafların taleplerini reddederken, esas hakkındaki mütalaa için dosya duruşma savcısına gönderildi. Savcı, Alçı'nın "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan bir yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Ne olmuştu?

Alçı, 15 Haziran 2018’de yayınlanan “O utanç verici karara Adalet Bakanı’nın tepkisi” başlıklı yazısında, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hakkı Yalçınkaya’yı “Maalesef bugün hâlâ Birey haklarını önemsemeyen hâkim-savcı zihniyeti yer yer hükümranlığını sürdürüyor” ifadeleriyle eleştirmişti.

Alçı, “Hrant Dink ve oğlu Arat Dink’i sadece Ermeni oldukları için mahkûm eden ve Hrant Dink’i ölüme götüren o malum kararı veren hâkim Hakkı Yalçınkaya, Asliye Ceza Hâkimi olarak görev yapıyor” demişti. (Fotoğraf: MLSA)