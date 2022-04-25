Nagehan Alçı: Hakkımda yalan fırtınası var, bu iftiracıların hepsi de mahkemelerde hesap verecek

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Azerbaycan'a giriş yasağı olduğu iddialarını yalanlayarak, "Hakkımda yalan fırtınası var, bu iftiracıların hepsi de mahkemelerde hesap verecek." dedi.

Alçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada yine hakkımda yalan fırtınası var, bu iftiracıların hepsi de mahkemelerde hesap verecek. Azerbaycan’a giriş yasağım olduğu külliyen yalan.Azeri Türkleri ile biz tek millet iki devletiz.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber gittik biz Azerbaycan’a, Bakü heyetindeydim. Elbette Aliyev yönetimine tenkitlerim vardır. Azerbaycan halkını ne kadar sevdiğimin şahidi de arkadaşım Sevil Nuriyeva’dır. Yönetim ayrıdır, kardeşimiz Azeri Türkleri ayrıdır. Yıllar önceki saçmalığı da bizzat Azerbaycan Büyükelçisi kaldırmıştır. Bunu o zaman köşemde yazdım.." ifadesini kullandı.