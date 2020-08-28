Nagehan Alçı: FOX Yönetim Kurulu Başkanı Engin Güner nasıl aynı anda hem Özalcı hem Tibukçu hem Atatürkçü oluyor anlayabilmiş değilim

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, FOX TV Yönetim Kurulu Başkanı Engin Güner'in açıklamalarına dikkat çekti. Alçı, "Güner, ODTÜ’lü yıllarından beri Atatürk ilkelerine ve devrimlerine ne kadar bağlı, Kemalist bir insan olduğunu da Orhan Uğuroğlu’na anlatma gereği duymuş." düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Zannediyorum özellikle Atatürkçü muhalif taban üzerlerine çok geliyor ve o yüzden FOX’çular bu sözleri iman tazeler gibi sürekli söylemek zorunda kalıyorlar." görüşünü savundu.

Engin Güner’in Turgut Özal'ın özel kalemi olduğunu hatırlatan ve Besim Tibuk’a çok yakın olduğunu belirten "Netice itibariyle FOX Yönetim Kurulu Başkanı Engin Güner nasıl aynı anda hem Özalcı hem Tibukçu hem Atatürkçü oluyor anlayabilmiş değilim." yorumunu yaptı.

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