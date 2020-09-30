Nagehan Alçı: Ermeni yurttaşlarımıza kendilerini bir güvercin tedirginliğinde hissettirmeye kimsenin hakkı yok

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Azerbaycan- Ermenistan çatışmasının ardından Ermenilerin kendilerini tedirgin hissettiklerini belirterek, "Ermeni yurttaşlarımıza kendilerini bir güvercin tedirginliğinde hissettirmeye kimsenin hakkı yok" düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Ermeni vatandaşlarımız bu faşizan tavırlar yüzünden kendilerini tedirgin hissediyorlar. Bu ülkenin pasaportuna sahip olan ve kuşaklardır bu topraklara ait insanlardan bahsediyoruz. Ermeni yurttaşlarımıza kendilerini bir güvercin tedirginliğinde hissettirmeye kimsenin hakkı yok. Bu krizde biz Türkiye olarak Azerbaycan’ın elbette yanındayız. Azerbaycan Türkleri yani kardeşlerimiz bizim canlarımız. Ama aynı şekilde Türkiye’de yaşayan Ermeni vatandaşlarımız da bizim canımız değil mi? Onlarla da ortak bir geçmişimiz, ortak bir vatanımız yok mu? Çok-kültürlü, çok-kimlikli Osmanlı geçmişimize ne oldu? Bu gidişi tehlikeli buluyorum sevgili okurlar…" düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Biz Türkler her kimliği ve her kültürü kapsayarak büyük bir millet olabildik geçmişte. Etnik milliyetçilik yapan toplumlar küçük millet olarak kaldılar. Gerçek vatanseverlik etnik ayrımcılık yapmaksızın bu ülkenin tüm insanlarını aynı şekilde kucaklayabilmektir." ifadesini kullandı.

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