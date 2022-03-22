Nagehan Alçı: Emniyet’in içinde Gezi parkında Fetullahçı polislerin çadır yakma hadisesi gibi tahrik hedefleyen gruplar mı var?

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Adana'da Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis şiddetine ilişkin olarak, "Acaba bir provokasyon amaçlanmış olabilir mi? Emniyet’in içinde Gezi parkında Fetullahçı polislerin çadır yakma hadisesi gibi tahrik hedefleyen gruplar mı var? Ki hatırlatmak isterim, Gezi'de Fetullahçı polislerin kasten çadırları yaktığını da olayın sıcaklığında ilk yazan gazeteci benim" dedi.

Alçı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Aynı gün Adana’da PKK'nın nevruz programı vardı ve esas profesyonel kadro oraya yönlendirilmişti. Bu müdahaleyi yapanlar bizim kadro polisi dediğimiz daha asayiş ağırlıklı çalışan, toplumsal olaylarla pek karşılaşmayan polisler. Daha kontrollü olmaları gerekirdi. Şimdi Emniyet Teftiş Kurulu ve ilgili birimler kasıt var mı yok mu ne oldu ona bakıyorlar" sözlerini hatırlattı.

Alçı, "Göstericiler hangi gruba ait olursa olsun ve hangi provokasyonu yaparlarsa yapsınlar o görüntüler kabul edilebilir değil. Bunu devlet de kabul etti ve inceleme kararı verdi. Süleyman Soylu’nun hızlı ve doğru refleksi çok farklı senaryolar doğurabilecek bir polemiği önlemiş oldu" ifadelerini kullandı.

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Alçı ayrıca istinafın, yerel mahkemenin Adnan Oktar ve ekibine yönelik davada verdiği kararları bozarak 68 sanığın tahliyesine ve dosyanın yeniden görülmesine karar vermesine ilişkin olarak, "Adnan Oktar'ın "yol"unu bulduğu ve yakında serbest kalarak yeniden örgütleneceği söylentileri yargı camiasında aldı başını gidiyor" dedi.

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