Nagehan Alçı: Eğer Türkiye Cumhuriyeti Sami Selçuk tarzı çağdaş Atatürkçü çizgide yoluna devam edebilseydi çok yumuşak bir evrimle rejim demokratikleşirdi

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında, “Eğer Türkiye Cumhuriyeti Sami Selçuk tarzı bir çağdaş Atatürkçü çizgide yoluna devam edebilseydi bence ne TSK’nın başına bunlar gelirdi ne de Türk devlet kurumları bu kadar sarsılırdı. Çok yumuşak bir evrimle rejim demokratikleşirdi” görüşünü ifade etti.

Alçı, “Türkiye’nin kıymetini bilmediği gerçek Atatürkçü ve özgürlükçü bir entelektüel” olarak bahsettiği Sami Selçuk’un özgürlükçü demokrat fikirlerinin TSK tarafından tehdit olarak gördüğünü söyledi. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu ve diğer kuvvet komutanlarının imzasıyla Yargıtay Başkanı’na bir muhtıra verilmek istendiğini belirten Alçı, Hasan Cemal’in Sami Selçuk’u hedef alan bu açıklamayı Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in engellediğini yazdığını hatırlattı. Alçı, “Neyse ki bu rezaleti dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Kıvrıkoğlu ile konuşarak engelledi” dedi.

Alçı devamında şunları kaydetti:

“Sonra rahmetli Ufuk Güldemir’in Habertürk’ünde de bunu bizzat Demirel’e sordular ve merhum Süleyman Bey de yalanlamadı. Oysa TSK’nın dışladığı o Atatürkçü hukukçu Sami Selçuk Ergenekon ve Balyoz davalarında da tutuklanan askerlerin hukukunu savunmuştu. Hiç unutmuyorum…

Muhafazakarlarla beraber bizim gibi liberal demokratların kapıldığı "Askeri rejim bitiyor ve özgürlükçü bir Türkiye doğuyor" heyecanına ya da yanılgısına Sami Bey kapılmadı. Hukukçu gözüyle o davaların siyasallaştığını gördü. Bu vesileyle bugün 84 yaşında olan Sami Selçuk’u anmış olayım.

Bence bu tür hukuki meselelerde Sayın Selçuk’un da görüşü alınmalıdır. Ben onun gibi Atatürkçü bir hukukçunun da zorla ant dayatılmasını savunmayacağını düşünüyorum.”

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