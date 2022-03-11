Nagehan Alçı: Dünyanın gözü önünde böyle bir savaş yaşanıyor olmasının mesajı net; hiçbirimiz güvende değiliz

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Kiev'e giden HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, kentin "patlamaya hazır bir bomba gibi" olduğunu söylerken, "Sokaklarda ölüm sessizliği var. Akşamüzeri 4’ten sonra ortalıkta neredeyse hiç araba ve yaya kalmadı. Caddeler ve yollar barikatlarla kapatılmış. Kimi çıkıyor, kimi kör. O ıssızlıkta kör bir caddeye girmek ciddi bir tedirginlik yaratıyor. Çelik yelek ve kask ile dolaşmamak insana kendini çıplak hissettiriyor. Burası şu an dünyadaki cehennem adeta" yorumunu yaptı.

Alçı, yazısında şunları kaydetti:

"Kiev’de değil ertesi gün bir saat sonrasını dahi kestirmek imkansız. Belli aralıklarla kentte sirenler çalıyor. Böyle bir atmosfer insana barışın ve huzurun kıymetini çok net hatırlatıyor. Bunu korumak her şeyden önemli.

Kentten çıkmamız gerekmezse başta Ukrayna’yı 2005’te Turuncu Devrime götüren Batı yanlısı eski devlet başkanı Viktor Yuşçenko olmak üzere başka kritik isimlere de ulaşıp onların görüşlerini sizlere aktaracağım.

Ama 2022’de en gaddar biçimiyle böyle bir savaşın yaşanıyor olması hem de tüm dünyanın gözünün önünde yaşanabiliyor olmasının mesajı net: Hiçbirimiz güvende değiliz.

Ve insanlık bir arpa boyu yol alamamış… Ne acı! Ne büyük bir utanç!"