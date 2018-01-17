Nagehan Alçı: Devletçi bir kafayla adalet ve özgürlük yan yana olmaz, Türkiye bunu anlayacak

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Türkiye'de doğru işleyen bir demokrasi için 'solcu veya sağcı devletçilik' anlayışından kurtulunulması gerektiğini belirterek, "Türkiye’de doğru düzgün bir demokrasi isteniyorsa bu ülkenin aydınları da “solcu veya sağcı devletçilik” hastalığından kurtulmak zorundalar. Bana göre hâlâ bu hastalık ülkemiz medyasında ve siyasetinde yaygın. Devletçi bir kafayla özgürlük, adalet ve çoğulculuk, insan hakları talepleri yan yana olamaz. Türkiye olarak ya bu gerçeği anlayacağız ya da orta gelir tuzağında debelenen bir ülke olmaya devam edeceğiz." dedi.

Alçı'nın Habertürk'teki yazısından ilgili bölüm ( 18 Ocak 2017) şöyle:

Liberal demokratik düzende aslında her insan bir müteşebbis. Şunu hatırlayalım ki, Turgay Ciner de babasından kendisine sermaye kalmış bir insan değil. Sıfırdan başlayıp yılda 800 milyon dolar ihracat yapan Kazan Soda ve Eti Soda gibi dev tesisleri yapacak noktaya gelmiş bir müteşebbis. Ben bu ülkede çok sayıda Turgay Ciner olduğuna inanıyorum. Yeter ki girişimcilere ve piyasaya düşman zihniyetten, yani bürokratik vesayet düzeninden tam olarak kurtulalım. Bakın, bürokrasi olmasa Kazan Soda bundan 5 yıl önce açılabilirdi!

Turgay Ciner’in Kasım 2005’te Ayn Rand’ın girişimciliğe övgü niteliğindeki başyapıtı “Atlas Silkindi”ye yazdığı güzel bir önsöz vardır. Bu önsöz pek bilinmez ama bence çok önemli ve değerlidir, girişimcinin ne kadar kıymetli olduğunu anlatır.

Sonuç olarak eğer Türkiye’de doğru düzgün bir demokrasi isteniyorsa bu ülkenin aydınları da “solcu veya sağcı devletçilik” hastalığından kurtulmak zorundalar. Bana göre hâlâ bu hastalık ülkemiz medyasında ve siyasetinde yaygın. Devletçi bir kafayla özgürlük, adalet ve çoğulculuk, insan hakları talepleri yan yana olamaz. Türkiye olarak ya bu gerçeği anlayacağız ya da orta gelir tuzağında debelenen bir ülke olmaya devam edeceğiz...