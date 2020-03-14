Nagehan Alçı, devlet ve özel hastanelerin olağanüstü Koronavirüs toplantısından aktardı: Test 6 noktada yapılıyor, boğaz ve burundan süprüntü alınıyor

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne sebep olan ve Türkiye'de de görülen yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı dün hastanelerin yaptığı toplantıdan öğrendiklerini aktardı. Ülke çapında 6 noktada virüs için test yapılabildiği bilgisini aktaran Alçı, bu işlemin boğaz ve burundan süprüntü alınarak yapıldığını ifade etti.

"Dün devlet hastanelerinde ve özel hastanelerin çoğunda olağanüstü Korona toplantıları yapıldı. O toplantılarda neler konuşulduğunu araştırdım. Size hem o bilgileri hem de İtalya ya da İran gibi olmamak için çok hayati bulduğum birkaç öneriyi anlatacağım" diyen Alçı, devamında şunları kaydetti:

Ülke çapında 6 noktada Korona testi yapılıyor. Ankara ile başladı, şimdi İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Samsun’da da var. Sağlık Bakanlığı’na sordum. İhtiyaç olursa 81 ilin tamamında bu testi yapacak teçhizatlı halk sağlığı merkezleri varmış.

Özel hastanelerde bu aşamada yapılamıyor, isteyen herkes de yaptıramıyor. Şüpheli vakayı doktor tespit ettikten sonra hastane numuneyi gönderiyor.

Korona testi aynen İnfluenza testi gibi boğaz ve burundan süprüntü alınarak yapılıyor ve 24-48 saat arasında sonuçlanıyor.

Sağlık Bakanlığı dün bu salgınla mücadele için 6. Kılavuzu yayınladı. İlk kılavuzda yalnızca Çin’den gelen ve belli şikayetleri olanları şüpheli kapsamına alan bakanlık dün herhangi bir yurtdışı öyküsü olmasa da ateş, kuvvetli öksürük ve solunum zorluğu olan herkesi bu kategoriye soktu. Bu zatürre belirtisi gösteren herkes anlamına geliyor.

Sükuneti elden bırakmadan önümüzdeki günlerde yaşanabilecekleri planlamak çok çok önemli. Şu aşamaya kadar mükemmele yakın bir performans sergiledi Türkiye. Sağlık Bakanlığı saat gibi çalışıyor, yetkililer soğukkanlı ve somut direktifler veriyorlar.

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