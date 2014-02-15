Nagehan Alçı: Derya Abi, Başbakan'ın hoşuna gidecek bu yazı, O'na yakınım!

Derya Sazak, Milliyet Genel Yayın Yönetmenliği'nden alınışı ve gazeteden ayrılışına ilişkin süreci anlattığı "Batsın Böyle Gazetecilik" kitabında, Nagehan Alçı'nın patron baskısıyla gazetede kendisine köşe açtırdığını da yazdı. Gazetenin sahiplerinden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in "Ankara'ya verdiği söz" nedeniyle Nagehan Alçı'nın köşe yazarı yapılmak istendiğini, ancak kendisinin buna karşı çıktığını anlatan Sazak, baba Erdoğan Demirören'in de "Alçı'yı Başbakan'ın Milliyet'e yazar yapmak istediğini sanmadığını" söylediğini, "kendisine maaş ödenmesi ama yazı yazdırılmaması" talimatı verdiğini açıkladı.

Sazak'ın, tartışmalı sürecin sonunda Milliyet'te köşe sahibi olduğunu ifade ettiği Alçı hakkındaki en önemli açıklaması, kendisine gelen SMS mesajına ilişkin oldu. Derya Sazak, "Bilal Erdoğan'ı parlattığını" öne sürdüğü ve "Başbakan 'Şimdi de oğlumla uğraşıyorlar' diye bağırabilir" düşüncesiyle yayımlanmayan yazısının basılması için Alçı'nın kendisine gönderdiği mesajı, telefonundaki görüntüsünün fotoğrafını da kitabına koyarak paylaştı. Sazak'ın açıkladığı mesajda Nagehan Alçı; "Derya Abi, benim yazı Başbakan'ın hoşuna gidecek. Bundan eminim. Başbakan benim yüzümden hiçbir şekilde size bozulmaz. Aksine! Ben aileyi iyi tanıyorum, onlara yakınım... Biliyorsunuz bizim bebişlere isim verdi, doğumdan sonra beni aradı tebrik etti, konuştuk, endişe etmeyin lütfen" diyor. Alçı mesajında, "Bilal Erdoğan'ın siyasete hazırlandığını, ailenin de bunun duyulmasını istediğini" belirterek yazısının yayımlanmaması için bir sebep olmadığını vurguluyor.

İmralı’da yapılan görüşmelerin içeriğini açığa çıkaran "İmralı tutanakları" manşetinin yayınlanmasına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sert tepki gösterdiği Milliyet'te Hasan Cemal'in köşesini kapattıktan yaklaşık beş ay sonra kendisi de Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alınan Derya Sazak, süreci anlattığı kitabında Nagehan Alçı’nın işe alınma sürecini ve sonrasında yaşananları yazdı.

Yıldırım Demirören Başbakan’a söz vermiş

Sazak, Başbakan'ın Hasan Cemal'i hedef alarak dile getirdiği "Batsın senin gazeteciliğin" sözlerine gönderme yaparak adını koyduğu "Batsın Böyle Gazetecilik" kitabında, Nagehan Alçı’nın işe alınması sürecinde gazetenin sahibi Demirören ailesine direnemediğini belirtti. Yıldırım Demirören’in Nagehan Alçı’nın işe alınması konusunda Başbakan Erdoğan’a söz verdiğini yazan Sazak, Nagehan Alçı ismine direnince Yıldırım Demirören’in kendisine, “patronun gazeteye birini aldırma gücü olmayacak mı?” demesi üzerine onay verdiğini belirtti.

‘İşe alalım, maaş ödemeyelim’

Sazak, Alçı’nın gazetede başlayacağını Erdoğan Demirören’e belirttikten sonra şu yanıtı aldığını aktardı: “Nagehan da kim? Yok kardeşim. Almayacaksın. Oğlumun verdiği sözler yüzünden Beşiktaş'ta 150 milyar batırdım. Böyle giderse bu gazeteyi yönetemem. Yıldırım birilerine söz vermiş, ama Nagehan'a Milliyet'te yazdırmak istemiyorum. Alacaksak bile bir süre maaşını öderiz, ama başlatmazsın.”

‘Nagehan, Bilal Erdoğan’ı parlatıyor’

Derya Sazak, "Bilal Erdoğan'ı parlattığını" öne sürdüğü yazısının basılması için Alçı'nın kendisine gönderdiği mesajı, telefonundaki görüntüsünün fotoğrafını da kitabına koyarak paylaştı.

Sazak’ın kitabının “Nagehan, Bilal Erdoğan’ı parlatıyor” ara başlıklı kısmında şu ifadeler yer alıyor:

Gezi direnişiyle birlikte iktidar baskısının zirve yaptığı günlerde, Nagehan Alçı’dan bir “Pazar yazısı” geldi. Nagehan, Başbakan Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın siyasete hazırlandığını müjdeliyordu. Yazıyı ilk okuyan Tahir, alı al moru mor, soluğu yanımda almıştı. Bilal Erdoğan ile ilgili bölümü gösterdi. Başımız zaten yeterince “bela”daydı.

'Koyma kardeşim!' dedim.

Yazıyı yayınlasak ertesi gün ne olacağını tahmin edebiliyordum, Başbakan televizyonlara çıkıp, “Şimdi de oğlumla uğraşıyorlar!” diye bas bas bağırırdı. Tahir, Nagehan’ı aradı, direniyordu. Biz buna karşı koymadık yazıyı. Birkaç dakika sonra Nagehan’dan cep telefonuma mesaj geldi:

"Derya Abi, benim yazı Başbakan'ın hoşuna gidecek, bundan eminim. Bu aile içerisinde konuşulan bir konu. Artık dışarıda da konuşulmasını istiyorlar! Başbakan benim yüzümden hiçbir şekilde size bozulmaz. Aksine! Ben aileyi iyi tanıyorum, onlara yakınım, bütün sorumluluğu alıyorum. Bu yazının yayınlanmaması için hiçbir sebep yok. Başbakanın seveceği bir yazıyı ‘kızar’ diye yayınlamamak olur bu. Biliyorsunuz bizim bebişlere isim verdi, doğumdan sonra beni aradı tebrik etti, konuştuk, endişe etmeyin lütfen!”